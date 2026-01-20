　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

▲▼習近平2026新年賀詞（圖／翻攝自微博）

▲大陸國家主席習近平。（資料照／翻攝微博）

記者陳冠宇／北京報導

大陸近日發布2025年GDP成長率為5％，達到去年兩會所設下的目標，也優於市場預期。中共中央總書記習近平表示，大陸的發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要在戰略上保持定力，不斷增強發展的確定性和可持續性。他並強調，「十五五」時期（2026至2030年）要大力發展先進製造業，推動科技創新和產業創新深度融合。

新華社報導，「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」今（20）日上午在北京的中共中央黨校（大陸國家行政學院）開班。中共中央政治局常委李強主持開班式，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，大陸國家副主席韓正出席開班式。

習近平在開班式上表示，大陸的發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。他說，分析形勢時，要在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強發展的確定性和可持續性。

習近平強調，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。要保持製造業合理比重，大力發展先進製造業。因地制宜發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合。要建設現代化基礎設施。

習近平指出，大陸人口多、市場大、產業全、發展動能強，有條件加快構建新發展格局。要堅持以國內大循環為主體，正確處理消費和投資、需求和供給的關係，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。要以做強國內大循環提升擴大高水準對外開放的自主性，以拓展國際循環增強國內改革發展的活力，努力實現內外聯通、互促共進。

習近平強調，經濟發展和社會發展相輔相成，必須協調並進。要把改善民生作為促進社會發展的重點，在發展經濟的同時穩步提高人民生活品質。要堅持黨建引領，強化法治保障，夯實基層基礎，切實提高社會治理水準。要統籌發展和安全，有效防範化解各類風險，切實維護國家安全和社會穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬
2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟
日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」　家長喊冤：未在課堂上玩

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

濟南下「暴雨梨花針」　居民驚呼：出門堆雪人要穿防彈衣

全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決

雪後濟南雲霧潤蒸宛若仙境　遊客讚嘆：走進老舍筆下的水墨濟南

中國財政部連發貸款貼息政策　擴內需促投資

港府買到冒牌飲用水　前物流署長「銀紫荊星章」被撤回

陸2025人均存款53.99萬元　浙江人均存款逾80萬元

陸2025城鎮失業率平均總結5.2％　發改委：春節放9天假增強了幸福感

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」　家長喊冤：未在課堂上玩

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

濟南下「暴雨梨花針」　居民驚呼：出門堆雪人要穿防彈衣

全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決

雪後濟南雲霧潤蒸宛若仙境　遊客讚嘆：走進老舍筆下的水墨濟南

中國財政部連發貸款貼息政策　擴內需促投資

港府買到冒牌飲用水　前物流署長「銀紫荊星章」被撤回

陸2025人均存款53.99萬元　浙江人均存款逾80萬元

陸2025城鎮失業率平均總結5.2％　發改委：春節放9天假增強了幸福感

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆：是大腸癌

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

吳建豪快看！　蕭秉治被他逼跳「奪命三搖」：要慎選嘉賓

獨／華南金尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

以為只是痔瘡！6旬男「血便半年」確診大腸癌　醫示警：有症狀別輕忽

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

新光三越《金馬卡利High》7%回饋1／22開跑！　抽百萬賓士、春節採購重點攻略

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

大陸熱門新聞

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

濟南下「暴雨梨花針」　居民：出門要穿防彈衣

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

溫州「神仙企業」連續10年春節放35天假 返回上工再發2.2萬紅包

楊洋代言黃金品牌　富婆粉絲狂曬清單　

陸2025人均存款53.99萬元 浙江人均存款逾80萬元

陸2對雙胞胎聯姻　網驚：全場分不清

竹子「鑽破」鋼鐵路燈拔高6公尺爆紅

鋼板被炸上天！內蒙古稀土廠爆炸已致9死

她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

陸AI前50強出爐！ 寒武紀領銜...7家晶片製造商擠入前10

13歲少年泡澡突昏迷！送醫竟是腦出血

陸2025城鎮失業率平均總結5.2％ 發改委：春節放9天假增強了幸福感

陸紀錄片《重返狼群》10年重返翻紅

更多熱門

相關新聞

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九內容曝光

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九內容曝光

國民黨主席鄭麗文先前受訪時拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國；又傳出停擺9年的國共論壇將於1月底舉行，將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往。鄭麗文今（20日）下午拜訪前總統馬英九，馬期勉她堅持「九二共識」、促進兩岸交流。鄭麗文受訪時指出，馬英九批評賴清德總統自稱「台獨務實工作者」，其實與「台獨」工作邏輯不通，台獨只是「死胡同」，國際上沒有人會支持，是一條行不通的「死路」。

鄭麗文：「鄭習會」對國民黨是利多與加分

鄭麗文：「鄭習會」對國民黨是利多與加分

推動2026大陸經濟　官方：「以舊換新」政策繼續實施

推動2026大陸經濟　官方：「以舊換新」政策繼續實施

陸2025年失業率5.2％　官方：就業形勢「總體穩定」

陸2025年失業率5.2％　官方：就業形勢「總體穩定」

減少339萬人　大陸總人口降幅創1960年代以來新高

減少339萬人　大陸總人口降幅創1960年代以來新高

關鍵字：

中國經濟習近平十五五製造業

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面