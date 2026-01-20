陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

▲大陸國家主席習近平。（資料照／翻攝微博）

記者陳冠宇／北京報導

大陸近日發布2025年GDP成長率為5％，達到去年兩會所設下的目標，也優於市場預期。中共中央總書記習近平表示，大陸的發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要在戰略上保持定力，不斷增強發展的確定性和可持續性。他並強調，「十五五」時期（2026至2030年）要大力發展先進製造業，推動科技創新和產業創新深度融合。

新華社報導，「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」今（20）日上午在北京的中共中央黨校（大陸國家行政學院）開班。中共中央政治局常委李強主持開班式，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，大陸國家副主席韓正出席開班式。

習近平在開班式上表示，大陸的發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。他說，分析形勢時，要在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強發展的確定性和可持續性。

習近平強調，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。要保持製造業合理比重，大力發展先進製造業。因地制宜發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合。要建設現代化基礎設施。

習近平指出，大陸人口多、市場大、產業全、發展動能強，有條件加快構建新發展格局。要堅持以國內大循環為主體，正確處理消費和投資、需求和供給的關係，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。要以做強國內大循環提升擴大高水準對外開放的自主性，以拓展國際循環增強國內改革發展的活力，努力實現內外聯通、互促共進。

習近平強調，經濟發展和社會發展相輔相成，必須協調並進。要把改善民生作為促進社會發展的重點，在發展經濟的同時穩步提高人民生活品質。要堅持黨建引領，強化法治保障，夯實基層基礎，切實提高社會治理水準。要統籌發展和安全，有效防範化解各類風險，切實維護國家安全和社會穩定。