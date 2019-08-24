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快訊／柯文哲要看「小英成績單」 蘇貞昌：我們做的越來越被看到

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▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲對2020總統大選的動向備受外界關注，他接受媒體專訪時透露，民進黨在過去這幾個月中，一直有透過私下管道和北市府團隊進行聯繫，現在他還在等著看總統蔡英文交出的國政考卷，作為判斷是否參選總統的重要依據。對此，行政院長蘇貞昌24日受訪時回應，蔡總統的成績越來越被看見。

柯文哲接受在23日晚間10時播出的壹電視《十點上新聞》節目專訪。雖然柯文哲看似與蔡英文水火不容、視同決裂，但是他卻首度鬆口表示，民進黨內部一直有透過私下管道來跟他接觸，像是民進黨主席卓榮泰就與他的核心幕僚蔡璧如，都維持著緊密聯繫。

柯文哲自爆，民進黨過去幾個月來，一直透過私下管道，跟市府團隊聯繫，但隨著民調起落與政治情勢改變，一下要他參選2020，一下又說不希望他參選，現在他還在等蔡英文交考卷，作為他判斷是否參選總統的重要依據。

蘇貞昌24日一早視察中央災害應變中心，對於柯文哲說法，他回應，這一次選舉，國民黨提名候選人紛爭不止，不知道會有什麼樣的變化，「蔡總統作為現任總統，守護國家主權，減少稅賦、增加福利，各方面很大努力，我做行政院長，希望執政成績符合人民期待，蔡總統的成績越來越被看見，希望我們做的越來越被人民看到。」

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