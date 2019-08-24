白鹿颱風直撲！　 宜花東、屏東4縣216條土石流黃色警戒

▲白鹿颱風來襲，西半部4縣發布216條土石流黃色警戒 。（圖／水土保持局提供）
記者崔至雲／台北報導
白鹿颱風持續緊逼台灣，中央氣象局昨日接連發布海上、陸上颱風警報。農委會水土保持局今（24日）上午8點發布土石流黃色警戒216條，分布在全臺4縣15鄉80村。
中央氣象局今天指出，白鹿颱風24日對台灣影響最大，東半部、南部地區要嚴防局部大雨或豪雨，尤其山區更要特別注意局部性大豪雨發生。針對農委會發布的黃色警戒縣市包括，宜蘭縣大同鄉、台東縣延平鄉、花蓮縣秀林鄉、屏東縣霧台鄉等地。
水土保持局發布 216 條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，臺東縣延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，金峰鄉新興村、嘉蘭村、歷坵村、賓茂村、正興村，達仁鄉台板村、土板村、南田村、安朔村，大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村，長濱鄉三間村、忠勇村、寧埔村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大興村、大富村、東富村，豐濱鄉磯崎村、新社村、豐濱村、港口村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村，屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，滿州鄉港口村、滿州村等，4縣15鄉80村。
針對發布土石流黃色警戒的4 縣15鄉（鎮市區）80村（里）。農委會建議地方政府，應進行疏散避難勸告。