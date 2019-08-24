快訊／蘇貞昌call out抽查！三分鐘韓國瑜接電話大喊　澎湖賴峰偉「打不通」

▲蘇貞昌、徐國勇坐鎮中央災害應變中心。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

今年第11號颱風白鹿，暴風圈預估上午7時左右會接觸到東南部和恆春半島的陸地，氣象局提醒民眾，過去幾個小時，颱風移動速度稍微變慢，所帶來的雨勢和風勢千萬不能大意。行政院長蘇貞昌24日一早八點視察中央災害應變中心，現場突然call out六停班課縣市首長，高雄市長韓國瑜三分鐘以後才接通電話大喊「院長好」，不過，國民黨澎湖縣長賴峰偉卻是怎麼打都打不通。

蘇貞昌一早坐鎮應變中心，與現場工作同仁關心颱風狀況，同時也親自打電話連線六停班課縣市，「隨堂考」各縣市首長，關心各地災情。包含屏東、高雄、台南縣市都是首長親自接聽，台東為副縣長、花蓮是消防局長回應，其中澎湖縣卻是怎麼打都打不通。

蘇貞昌早上近八點半打電話給韓國瑜，電話一開始沒有接通，據現場工作人員回報，韓國瑜正在「開會」，蘇貞昌說道，「你跟他說院長要跟他講電話」。相隔近三分鐘後，電話接通，韓國瑜電話一接通就大喊，「院長好！」

蘇貞昌電話中與韓國瑜了解南部災情，韓國瑜回應，目前風雨尚未進入，各局處已經做好準備，要請院長安心。蘇貞昌也「不卡韓」，他說，「如果需要國軍幫忙，你就隨時聯絡！」最後，蘇貞昌也請韓國瑜幫忙帶聲加油給崗位上的同仁。

蘇貞昌最後一通電話打給賴峰偉，不過電話卻是轉入語音信箱，蘇貞昌再要求打給縣長隨身秘書、幕僚，不過卻還是沒人接。蘇貞昌相當不滿，澎湖應變中心三級開設，卻完全找不到人，他強調面對災害電話應該要立即接通，不開出現聯繫不上的現象。

蘇貞昌最後下令檢討，第一是應變中心的開設應該由中央災害應變中心評估，不該讓縣市首長獨自決定，其二，請消防署檢討應變中心通訊系統，視訊電話應該立即接聽，第三，所有指揮官副指揮官，以及隨身秘書隨扈的電話都應該能立即接聽，不能隨便關語音信箱，「災害的時候不可以這樣！」

除了檢討，蘇貞昌也呼籲國人慎防颱風，他也向現場辛苦同仁致謝，呼籲相關工作人員工作同時也要務必注意自身安全。

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