鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

▲鄧佳華出獄後考街頭藝人證照。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

擁有近14萬名粉絲追蹤的網紅「FBI帥哥」鄧佳華，因言行爭議頻登新聞版面，2023年在髮廊任職期間，又遭控偷拍女設計師裙底，最終遭判處有期徒刑6個月，得以易科罰金18萬元，惟因無力負擔，於去年7月10日入獄服刑，並於本月9日刑滿出獄。重獲自由後的第一步動向迅速引發網友關注。

出獄後的鄧佳華於昨（19日）在社群平台宣布取得「新北市街頭藝人證照」，並附文寫下：「我拿到街頭藝人證照了！」、「我會好好表演的」，語氣顯得興奮。根據公開資訊，他獲核准的街頭演出項目為唱歌與跳舞，可於新北、台北、基隆與桃園市公告展演空間進行申請表演，證照有效期限至2028年1月19日。

▲鄧佳華曬出街頭藝人證。

消息曝光後，引來大批網友留言，反應兩極。支持者認為「做自己想做的事很棒」、「加油！可以請老師指導唱歌舞蹈讓自己表演更好」、「只要不幹傷天害理的事，我覺得沒差」、「聽說不好考欸，厲害了」。

不過，也有不少質疑聲浪湧現，包括「這樣也能當街頭藝人？」、「可以表演什麼街頭AV嗎？」、「現在審核這麼鬆散喔」、「你在哪裡表演要先公布，我才能避開」等評論，甚至有人諷刺提醒他「專心表演，不要再偷拍了」。

另有網友好奇證照取得方式，留言詢問：「現在不是都改登記不用考了嗎？」、「認真？不是P的？」、「申請就可以拿了不是嗎？」鄧佳華則在底下留言表示證照是「考到的」。

