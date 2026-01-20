　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

鄧佳華出獄後考街頭藝人證照。（圖／翻攝臉書／鄧佳華）

▲鄧佳華出獄後考街頭藝人證照。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

擁有近14萬名粉絲追蹤的網紅「FBI帥哥」鄧佳華，因言行爭議頻登新聞版面，2023年在髮廊任職期間，又遭控偷拍女設計師裙底，最終遭判處有期徒刑6個月，得以易科罰金18萬元，惟因無力負擔，於去年7月10日入獄服刑，並於本月9日刑滿出獄。重獲自由後的第一步動向迅速引發網友關注。

出獄後的鄧佳華於昨（19日）在社群平台宣布取得「新北市街頭藝人證照」，並附文寫下：「我拿到街頭藝人證照了！」、「我會好好表演的」，語氣顯得興奮。根據公開資訊，他獲核准的街頭演出項目為唱歌與跳舞，可於新北、台北、基隆與桃園市公告展演空間進行申請表演，證照有效期限至2028年1月19日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄧佳華曬出街頭藝人證。（圖／翻攝臉書／鄧佳華）

▲鄧佳華曬出街頭藝人證。

消息曝光後，引來大批網友留言，反應兩極。支持者認為「做自己想做的事很棒」、「加油！可以請老師指導唱歌舞蹈讓自己表演更好」、「只要不幹傷天害理的事，我覺得沒差」、「聽說不好考欸，厲害了」。

不過，也有不少質疑聲浪湧現，包括「這樣也能當街頭藝人？」、「可以表演什麼街頭AV嗎？」、「現在審核這麼鬆散喔」、「你在哪裡表演要先公布，我才能避開」等評論，甚至有人諷刺提醒他「專心表演，不要再偷拍了」。

另有網友好奇證照取得方式，留言詢問：「現在不是都改登記不用考了嗎？」、「認真？不是P的？」、「申請就可以拿了不是嗎？」鄧佳華則在底下留言表示證照是「考到的」。

延伸閱讀
早餐店老闆身體不適沒營業！鐵門上「這1幕」全是洋蔥　萬人看哭
蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光　社會局回應了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全
估剩6℃！　最冷時刻要來了
淡水25歲汽修工騎車「直撞左轉車」　頭部重創亡
結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定
讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人
日媒回顧WBC經典戰役　台灣「攻守跑三拍子」被點名
今「大寒」！　4生肖翻身起飛
林宸佑也會怕！被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

挑戰寒流！　這波冷很久

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

挑戰寒流！　這波冷很久

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　鄭麗君親自說明

道奇帕赫斯不打WBC　退出古巴隊專注大聯盟2026賽季

格陵蘭局勢升溫！芬蘭防長表態「維持派駐」　德國、挪威撤軍

候診單深不見底！每年「2時段」是感冒高峰　醫無奈揭原因

百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

獄中完婚卻被放生！婚後1年等不到妻探視...在監夫心寒提告恢單

微軟Copilot測試「Real Talk」模式　AI不再只會官腔回答

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

濕冷大寒1字頭凍3天

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法

挑戰寒流！　這波冷很久

一上高鐵座位有人了　網見她1舉動傻眼

更多熱門

相關新聞

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

巴西一對情侶阿德里亞娜（Adriana）與里安卓（Leandro）從交往到結婚近19年，育有一名女兒，原本過著平凡家庭生活，卻在一次尋親節目中意外得知，兩人竟是同母所生的親兄妹。消息曝光後震撼當地社會，但這對伴侶仍決定攜手走下去，不因血緣關係而分離。

網購制服冒充空姐被抓！反獲免費空服員培訓

網購制服冒充空姐被抓！反獲免費空服員培訓

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

一票人喊大學讀「1科系」超後悔：薪低工時長

一票人喊大學讀「1科系」超後悔：薪低工時長

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

關鍵字：

周刊王鄧佳華

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

燉湯浪費了！白蘿蔔「1吃法」防癌最猛　營養師激推

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面