柯粉快來投！民眾黨徵黨徽　柯文哲自掏50萬獎金懸賞創意

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲大動作成立台灣民眾黨，宣示要進軍國會，目前相關程序正在內政部走最後流程，預計8月底9月初左右正式創黨。而黨的先期籌備也未停歇，24日民眾黨官方的社群平台正式成立，而首個任務就是要公開徵集粉絲與民眾的創意，為象徵黨意像的黨徽公開徵件。

根據台灣民眾黨籌備處規劃，徵集作品收件時間自2019年8月24日起至2019年9月1日 23:59 截止（以收到表單郵件時間為準）。任何於截止時間之後送達作品者，均不具有應徵資格。

徵件的作品內容部分，需符合台灣民眾黨形象視覺識別系統提案（Visual Identity），包含發想理念、標誌、中英文標準字與相關組合、標準色彩、指定打字體、輔助圖形及相關應用模擬等視覺識別基本要素。

而這次的公開徵件也設有獎金與權利讓渡制度，根據規劃，評審將選出五名入圍者，最終獲獎得主可獲得30萬元獎金，其餘四位入圍者可獲得5萬元之提案獎金。

另外，全部入圍者須與台灣民眾黨簽訂著作權轉讓合約，將作品之「著作財產權」讓與台灣民眾黨，包含但不限於重製權、改作權、編輯權、出租權、散布權、公開播送權、公開傳輸權、公開口述權、公開上映權、公開演出權、公開展示權等等。

但若參賽得主不同意上述權利轉讓，獎項與獎金則依名次遞補至下一位參賽者。此外，台灣民眾黨也擁有徵集辦法之最終解釋權。

台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，今天是正式把相關條件公開，這次徵件活動共計50萬的獎金，是過去黨主席、台北市長柯文哲出版書籍所獲得的版權費，也就是說，這次的黨徽海選徵件活動是柯文哲自掏腰包舉辦。

另外，這次正式成立的民眾黨官方社群平台，過去是由柯文哲的義勇軍先行成立，陳思宇說，過去在創黨之後，粉絲認為沒有一個統一的訊息來源，因此有熱心的支持者先創立一個社團。後來考量到社團多是柯粉、柯的支持者以及認同民眾黨的人，經與義勇軍討論後，正式轉成正式的官方社團。

陳思宇補充，現階段發布訊息會以臉書社群平台為主，不論是徵件、或是投稿文章、影音發布，下一階段待內政部流程走完，官方網站也會正式成立，一切都會走線上化。