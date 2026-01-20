　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林宸佑直播一語成讖！　「住台北栽板檢」內幕曝光

林宸佑遭質疑是紅媒，直播開嗆網友「來抓我啊」竟一語成讖。（翻攝馬德有事嗎YT）

▲林宸佑遭質疑是紅媒，直播開嗆網友「來抓我啊」竟一語成讖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，檢調是在16日趁林宸佑結束台東渡假返回台北，一早上班前動手逮人，不但搜索他的租屋處，還扣得手機及電腦，連他名下的泰達幣也一併查扣。由於林當天有班，晚上7點還有《亞洲》及《夜線》等3個網路節目，中天發現他未到班，原因竟是被檢調帶走，公司高層即協助他找律師，消息也因此不脛而走。

本刊調查，林宸佑匪諜案起於調查局桃園市調處掌握，林涉嫌以金錢收買現役軍人，去年多次向台北地院聲請搜索票遭駁，情節宛如北院強制處分庭5度駁回民眾黨主席黃國昌案的搜索票翻版，法官認為調查局掌握的證據不夠充足因此不給票，讓桃園市調處碰了一鼻子灰。

但桃園市調處不死心，認為林宸佑等人的金流已清查完備，加上軍方有多人洩密收賄，不是觸犯《國安法》就是貪汙罪，經過研議後決定另起爐灶，以其他同案被告在高雄住居所為管轄，聯合高雄市調處偵辦，並向橋頭地院聲請搜索票，結果一次就過關，搜索果然大有斬獲，且有人認罪，也凸顯法官核票與國家安全等議題的認知恐有所衝突。

由於橋頭院檢轄區共有5個敏感的陸、海、空軍事基地，包括高雄旗山陸軍八軍團指揮部、左營海軍基地及海軍陸戰隊九九旅、岡山空軍基地和旗山空軍防空暨飛彈指揮部，5名主官都是中將或少將出任，統御數萬名軍人，可見軍事地位之重要。

總統賴清德去年赴左營軍區訪視，相關資訊也遭外洩。（翻攝總統府flickr）

▲總統賴清德去年赴左營軍區訪視，相關資訊也遭外洩。

近年橋頭地區爆發多起軍人遭中共滲透案例，至今已有約20人先後遭收押，例如今年1月初橋檢以《國安法》起訴海軍陸戰隊中士陳瑞勇，發現他經濟狀況不佳，向地下錢莊及朋友四處借錢，為了生活竟自拍手持五星旗的投誠影片，並承認「台灣是中國的，表達效忠中國」，且接受暱稱「吉祥」的中國籍不明人士匯來的20萬元。

離譜的是，陳嫌還將兩棲突擊車的性能、保養紀錄簿、漢光演習內容與無人機回報格式等，以手機拍照傳給「吉祥」，就連總統賴清德到左營軍區視察，也傳訊息給「吉祥」，並獲得1萬元報酬，所幸罪行曝光並遭偵辦，林宸佑也被鎖定與該集團有關。


林宸佑也會怕！被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

