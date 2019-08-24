快訊／隨堂考縣市首長！蘇貞昌坐鎮應變中心 call out 韓國瑜

▲蘇貞昌、徐國勇坐鎮中央災害應變中心。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

今年第11號颱風白鹿，暴風圈預估上午7時左右會接觸到東南部和恆春半島的陸地，氣象局提醒民眾，過去幾個小時，颱風移動速度稍微變慢，所帶來的雨勢和風勢千萬不能大意。行政院長蘇貞昌24日一早八點視察中央災害應變中心，他現場連線六停班課縣市首長關心災情。

氣象局技正黃椿喜表示，暴風圈上午觸陸，颱風中心位置大約在中午左右，但由於角度偏低的關係，中心是否觸陸還要再觀察。預計最快傍晚暴風圈就會離開本島，而清晨蘭嶼已經出現9級陣風，近中心風速較強，而在觸陸之後它的強度還是維持在輕颱。

陸上警戒範圍包括了，花蓮、台東、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖和金門地區等11個縣市，從預報的路徑圖來看，颱風中心應該會從恆春半島登陸再從高雄出海。

蘇貞昌一早坐鎮應變中心，與現場工作同仁關心颱風狀況，同時也親自打電話連線六停班課縣市，「隨堂考」各縣市首長，關心各地災情。

蘇貞昌早上近八點半打電話給韓國瑜，電話一開始沒有接通，據現場工作人員回報，韓國瑜正在「開會」，蘇貞昌說道，「你跟他說院長要跟他講電話」。相隔近三分鐘後，電話接通，韓國瑜電話一接通就大喊，「院長好！」

蘇貞昌電話中與韓國瑜了解南部災情，韓國瑜回應，目前風雨尚未進入，各局處已經做好準備，要請院長安心。蘇貞昌也「不卡韓」，他說，「如果需要國軍幫忙，你就隨時聯絡！」最後，蘇貞昌也請韓國瑜幫忙帶聲加油給崗位上的同仁。

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