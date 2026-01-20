川普被問「動武奪格陵蘭」僅回4字　嗆：沒協議必祭關稅

▲川普近期積極推動掌控丹麥自治領土格陵蘭，其手段也越趨強硬。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期積極推動掌控丹麥自治領土格陵蘭，其手段也越趨強硬。川普19日接受媒體電訪時，針對是否動武奪取格陵蘭拒絕正面回應，僅表示「不予置評」，但他強調，若無法達成取得協議，將會「百分之百」對反對的歐洲國家祭出關稅制裁。

若未達協議 川普：百分之百祭出關稅

川普近日加強取得格陵蘭的力道，他在17日先行預告，將從2月起對8個「反對美國掌控格陵蘭」的歐洲國家商品，加徵10%的進口關稅，直到美國達成取得格陵蘭的協議為止。

川普19日接受NBC訪問時，再度抨擊反對此計畫的歐洲領袖。他認為，格陵蘭對於美國國家安全至關重要，具有防範外部威脅的功能。他更直言，「歐洲應該關注俄羅斯和烏克蘭的戰爭，看看那對他們帶來了什麼後果，那才是歐洲該關心的事，不是格陵蘭。」

當媒體追問，若最終無法達成協議，是否會推進加徵關稅的計畫？川普斬釘截鐵地回答，「我會，百分之百會。」

錯失諾貝爾獎 川普：不再義務只考慮和平

除了經濟施壓，川普也將格陵蘭議題與他去年未獲諾貝爾和平獎一事掛鉤。他在18日致挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）的信件中提到，自己阻止了8場戰爭，但挪威仍不頒獎給他，因此他不再覺得有義務只考慮和平議題。

川普在信中寫道，現在可以考慮「什麼對美國有利且合理」，並重申丹麥根本無力防禦格陵蘭。對此，斯托爾發表聲明表示，挪威立場堅定，強調格陵蘭屬於丹麥王國的一部分，挪威完全支持丹麥。

值得注意的是，2025年諾貝爾和平獎得主為委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），她為感謝川普本月初發起軍事行動推翻馬杜洛（Nicolas Maduro），上週訪問白宮時已將獎章贈送給川普。

駁斥挪威中立說 戰略地位成爭議焦點

針對外界認為挪威當局無法干預諾貝爾委員會的評選，川普也向NBC駁斥此說法，認為挪威完全控制一切，「他們喜歡說自己無關，但其實都跟他們有關」。儘管如此，川普仍維持一貫說法，強調自己透過和平努力終止戰爭，並稱「我不在乎諾貝爾獎」。

格陵蘭作為世界最大島嶼，雖然人口僅5萬多人，但其地理位置在飛彈預警系統、監控北極軍事與商業活動上具有極高戰略價值。隨著冰層融化開啟新航線，其經濟潛力與地位正不斷提升，這也成為川普政府不惜祭出關稅也欲掌控的主因。