林宸佑也會怕！被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

▲林宸佑每週固定開直播政論節目「馬德有事嗎」，被視為挺藍記者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

由於林宸佑集團刺探的軍機相當敏感，早已引起檢調單位注意，當他聽到檢方打算向院方聲請羈押後，態度立刻一百八十度大轉變，平日的伶牙俐齒全都不見，顯得十分客氣、低調，關鍵就在他帳戶裡的上百萬元金流與薪資所得不符。加上被問到為何匯款給多位士官兵時，幾乎都答稱「不知道」「忘記了」或稱「幫忙人家」，證詞前後矛盾、破綻百出。

問題是當天一併遭約談的9位現、退役士官兵，訊問時多稱與林宸佑不熟，也沒跟他借錢應急，與林的供詞大相逕庭；況且既然雙方不熟，林如何知道要匯錢給哪位士官兵？帳號與數千元到數萬元不等的匯款金額又是聽誰指示？

種種跡證都顯示，該共諜組織分工縝密，有人負責吸收軍人，有人負責提供資金，同時也不排除有更大咖的藏鏡人隱身幕後統籌指揮，並且與中共統戰部有關。

▲林宸佑（右）主跑立院與手提大桶乖乖的藍委徐巧芯（左）同框合照，2人露出燦爛笑容，顯見交情不錯。

本刊調查，林宸佑的收入除了電視台薪資外，每週六、日晚上固定主持直播節目《馬德有事嗎》，因立場鮮明，與一般評論時事作法不同，包括大罷免期間大酸綠營，讓他吸引到固定立場的鐵粉，臉書粉專「馬德愛破音 中天林宸佑」追蹤人數達3.1萬人，且經常有人抖內，並以合作邀約為名，直接在臉書公布聯繫的電子信箱。

但林宸佑帳戶裡的金流明顯與收入不成比例，專案小組不排除中共循此平台與他搭上線，再透過支付寶、微信或其他地下匯兌管道，將人民幣轉入台灣讓林換成新台幣行賄士官兵，藉此換取國軍飛彈部署及漢光演習等機敏資訊。

此外，林宸佑還疑似收錢辦事，以接獲爆料為名，質疑民意代表關切國營事業招考作業，在直播中秀出有民代用印的公文，再於公開場合堵麥採訪，以及大罷免期間某些議題操作似有違常理等。究竟他是基於公益報導此案？抑或如同臉書所揭露的合作方案？有無其他人士涉入？隨著檢調單位深入偵辦，也可能浮出檯面。



更多鏡週刊報導

共諜主播收紅錢／帳戶驚見百萬異常金流 主播林宸佑收紅錢、泰達幣全曝光

共諜主播收紅錢1／飛彈連士官遭滲透洩機敏資料 志願役揹卡債成中共吸收對象