被柯文哲點名別高估自己　「國民黨回應」讓Cheap大讚：變聰明了

▲被柯文哲點名別高估自己，「國民黨回應」讓Cheap讚變聰明了。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲近日表示，要不是大罷免32比0，他應該還被關押在土城看守所，相信許多人都是為了「救他出來」才去投票，喊話國民黨別太高估自己的實力，國民黨則回應「這是事實，對於民眾黨只有感激」，事件引發網友熱議。對此，網紅Cheap表示，這次國民黨的應對「真的變聰明了」，也直言柯文哲要好好管好自己的嘴。

Cheap在臉書表示，柯文哲近日說「國民黨不要高估自己的實力，大罷免失敗，是很多人是為了救我」，讓他訝異的是，國民黨竟然謙虛的回應，「這是事實」，如果是以前，國民黨八成已玻璃心爆炸嗆回去，要柯文哲別忘恩負義、得寸進尺，接著民進黨看到藍白互毆，在旁邊笑到黑姑。

他感嘆，「不得不說，國民黨真的變聰明了，以前的國民黨是自尊心大於勝負，現在是為了大局可以裝孫子。」

Cheap也說，他覺得柯文哲要好好管好自己的嘴，「阿北在土城的期間，人家也沒落井下石、酸你假老二、活該之類的，反而盡力聲援，結果你出來就叫『國民黨不要高估自己』，對啦，國民黨的傳統是大勝後自爆，但即使是事實，也不要自己講出來」、「阿北要好好管好自己的嘴，可能不是『要』，而是『早就該』了」。