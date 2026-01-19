　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被柯文哲點名別高估自己　「國民黨回應」讓Cheap大讚：變聰明了

▲▼柯文哲出席民眾黨「松信夥伴見面會」。（圖／記者李毓康攝）

▲被柯文哲點名別高估自己，「國民黨回應」讓Cheap讚變聰明了。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲近日表示，要不是大罷免32比0，他應該還被關押在土城看守所，相信許多人都是為了「救他出來」才去投票，喊話國民黨別太高估自己的實力，國民黨則回應「這是事實，對於民眾黨只有感激」，事件引發網友熱議。對此，網紅Cheap表示，這次國民黨的應對「真的變聰明了」，也直言柯文哲要好好管好自己的嘴。

Cheap在臉書表示，柯文哲近日說「國民黨不要高估自己的實力，大罷免失敗，是很多人是為了救我」，讓他訝異的是，國民黨竟然謙虛的回應，「這是事實」，如果是以前，國民黨八成已玻璃心爆炸嗆回去，要柯文哲別忘恩負義、得寸進尺，接著民進黨看到藍白互毆，在旁邊笑到黑姑。

他感嘆，「不得不說，國民黨真的變聰明了，以前的國民黨是自尊心大於勝負，現在是為了大局可以裝孫子。」

Cheap也說，他覺得柯文哲要好好管好自己的嘴，「阿北在土城的期間，人家也沒落井下石、酸你假老二、活該之類的，反而盡力聲援，結果你出來就叫『國民黨不要高估自己』，對啦，國民黨的傳統是大勝後自爆，但即使是事實，也不要自己講出來」、「阿北要好好管好自己的嘴，可能不是『要』，而是『早就該』了」。

01/17 全台詐欺最新數據

鄭麗文：新北市長提名不初選、過年前搞定

鄭麗文：新北市長提名不初選、過年前搞定

2026年地方大選逼近，民進黨已率先在新北市徵召立委蘇巧慧參選，國民黨新北市長人選卻遲未拍板，引發基層焦慮。對此，國民黨主席鄭麗文19日定調，新北市長提名將以「協調」方式產生人選，目標在農曆年前完成，不需要進入初選程序。

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

鄭麗文：「鄭習會」對國民黨是利多與加分

鄭麗文：「鄭習會」對國民黨是利多與加分

藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明

藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明

回應民調「領先賴瑞隆6.3個百分點」　柯志恩：中間選民是決勝關鍵

回應民調「領先賴瑞隆6.3個百分點」　柯志恩：中間選民是決勝關鍵

柯文哲國民黨大罷免Cheap政治風波

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

