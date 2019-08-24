「白鹿」緊逼東南部！　24日陸、海、空交通異動懶人包

▲受到颱風影響，旅客搭機前要注意航班異動。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者胡順惠／台北報導

白鹿颱風持續緊逼台灣，中央氣象局23日接連發布海上、陸上颱風警報，24日對台灣影響最大，東半部、南部地區要嚴防局部大雨或豪雨，尤其山區更要特別注意局部性大豪雨發生。對陸、海、空運造成一定的影響，提醒大家盡量待在家中，如要出門，出發前也要先確認交通異動資訊。

陸運

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台鐵

一、東部幹線：對號列車花蓮－台東停駛；區間列車花蓮－台東間視風雨狀況機動行駛。

二、南迴線（新左營－台東間）：對號列車全部停駛；區間列車潮州－枋寮間視風雨狀況機動行駛；普通車3671次、3672次全區間停駛。

三、南半環跨線對號列車：301次全區間停駛、751次新左營－台東間停駛、371次新左營－台東間停駛、1次潮州－花蓮間停駛、2次花蓮－潮州停駛、372次台東－新左營間停駛。

高鐵

24日全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站。

空運

中華航空

取消班次：

CI7863 台南-香港

AE986 香港-高雄

CI757/758 高雄往返新加坡

CI839/840 高雄往返曼谷

CI176/177 高雄往返大阪

CI132/133 高雄往返琉球

CI935/936 高雄往返香港

延後班次：

CI124/125 桃園往返石垣島

CI135 札幌-高雄

加開班次：

CI2122/2123 桃園往返琉球

華航表示，近日欲前往搭機或接機前，隨時注意華航網站航班異動資訊；並建議可先至華航網站下載 Mobile APP 或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新、即時資訊。

長榮／立榮航空

國際線航班異動如下：

高雄往返福岡航班BR120、BR119取消

高雄往返澳門航班BR835、BR836取消

高雄往返杭州航班B7268、B7267取消

國內線航班異動如下：



松山往返台東、花蓮航班全日取消。

松山、台中出發航班上午10:30(含)以後取消。

台南、高雄出發航班上午10:00(含)以後取消。

嘉義往返澎湖航班:B7-8661、B7-8662取消。

增開金門往松山航班B7-9382，起飛時間為13:30。

最新航班異動訊息，請多利用長榮航空網站 或APP查詢。

台灣虎航

受白鹿颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航24日最新航班異動情形如下：

l IT303 桃園-澳門提前至07:00起飛

l IT322 澳門-高雄提前至09:40起飛

l IT268/269 高雄-名古屋來回航班取消

l IT281 東京成田-高雄航班編號改為IT2201，起飛時間為11:50且將改降於桃園機場

l IT288 高雄-沖繩那霸延至8月25日14:30起飛，航班編號改為IT9288

l IT289 沖繩那霸-高雄延至8月25日18:05起飛，航班編號改為IT9289，受限於沖繩機場設施限制，請旅客務必於15:05-16:25完成報到手續

虎航表示，以上時間皆為當地時間，且為24小時制，其餘航班的實際起、降情況，將依天氣狀況調整，請隨時至「航班動態」留意，以取得最新航班消息，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準。

華信航空

國內航線：

台北-台東航班全天取消。

高雄-花蓮航班全天取消。

台北/台中/高雄 09:30以後起飛航班全數取消。

台中出發國際、兩岸航線：

台中-香港 AE1831/1832 航班取消，其餘航班維持正常。

遠東航空

國內線：

上午10點以前

澎湖-高雄FE082/FE6082取消

台北-金門FE065/067,金門-台北FE066取消

澎湖-台中FE3052取消

台中-金門FE1051取消

其他正常

上午10點以後，澎湖-台北FE6626正常外，其他全部取消

國際線：

松山/桃園出發航班正常

高雄-海口航班FE189及海口-高雄航班FE190延至8/25原時間出發

遠東航空提醒，搭機旅客多利用遠航官方網站/臉書/Line線上客服查詢最新航班資訊。

樂桃航空

國際線：

MM036 高雄→大阪(關西)；MM035 大阪(關西)→高雄

MM934 高雄→沖繩(那霸)；MM933 沖繩(那霸)→高雄



樂桃航空航班動態按我查詢

AirAsia



Z2 132 馬尼拉-高雄，延至8/25 07:30起飛

Z2 133 高雄-馬尼拉，延至8/25 09:45起飛

Z2 7134 宿霧-高雄，延至8/25 14:40起飛

Z2 7135 高雄-宿霧，延至8/25 17:30起飛

Z2 5134 克拉克-高雄，延至8/25 21:00起飛

Z2 5135 高雄-克拉克，延至8/25 23:10起飛

▲24日共有15航線，總共154航次停航。（資料圖／航港局提供）

海運

1.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航1航次)

2.基隆-大麥嶼：全部停航(1航次)

3.臺北-平潭：全部停航(2航次)

4.蘇澳-花蓮：全部停航(1航次)

5.馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(4航次)

6.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)

7.南竿-莒光：部分停航(開航2航次，停航4航次)

8.布袋-馬公：全部停航(11航次)

9.東港-小琉球：全部停航(90航次)

10.臺南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(1航次)

11.屏東鹽埔漁港-小琉球：全部停航(2航次)

12.大鵬灣-小琉球:全部停航(6航次)

13.富岡-綠島：全部停航(13航次)

14.富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)

15.後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)