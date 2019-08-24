重申2020「很不想選」　柯文哲：認真做完市長才是上策

▲柯文哲出席824就業博覽會「青銀共事亮起來」。（圖／記者范綱儀攝）

記者陳家祥／台北報導

經過組黨、郭柯王有合作共識等事件後，台北市長柯文哲參選總統機率大減，但在接受節目專訪時，柯坦言，如果戰略是總統大選要贏，「我下去選最快」，掀起外界好奇。柯受訪時解釋，選舉跟真正執政是兩回事，目前自己還是市政優先，做完了剩下還有時間才去處理其他事，「結論是這樣，如果可以的話，認真的把台北市長做完才是上策。」

柯文哲表示，2018選一次他就發現，其實選舉還是要搞噱頭、搞策略，跟真正的執政是兩回事，坦言自己實在很不喜歡；柯表示，其實選舉是個專業，要搞聲量、要做秀，但基本上台灣還不是一個很成熟的民主國家，所以在選戰當中，選舉的技術還是佔很大的成分，「這是我很討厭的東西。」

至於參選的關鍵是否是蔡英文的「考卷成績」？柯文哲說，「我個人是很不想選，坦白講」，其實他非常清楚，還是把市政當作最大優先，沒有浪費很多力氣，都是等市政做完了，剩下還有時間才去處理其他事，「有時候就算到全台灣各地去看，我還是用一種台北市政的角度去看。」

「坦白講還是那句話，選舉還是要花時間」，柯文哲說，因為2018年選到差點掛掉，發現沒有什麼你很認真做到最後15天去選，「15天去選，你單單市場繞一圈要多久？夜市、市場要繞一圈，還有里長要拜訪一輪，要多久？問題是台灣選舉就是這樣，她有跟你握過手就是比較會投給你。」

柯文哲還說，2018年選舉前2周從螢幕上完全消失，因為沒有目前去買廣告、節目露出，還是有差，「結論是這樣，如果可以的話，認真的把台北市長做完事上策。」

至於蔡英文的成績單是否已經死當？柯文哲語帶玄機笑說，「她還沒交卷啊。」