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影／「胖白鹿」暴風圈觸陸！豪雨即刻炸花東　西半部午後風雨狂襲

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記者胡順惠／台北報導

輕颱「白鹿」正以每小時26公里速度緊逼台灣，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，24日是對台灣影響最劇烈的一天，目前位置在台東的南南東方約 180公里之海面上，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風。氣象局技正黃椿喜表示，白鹿暴風圈7時已經接觸到恆春半島，西半部風雨要到中午過後才會增強，下午到傍晚才會逐漸離開台灣陸地。

▲▼颱風暴風圈逐步往台灣逼近。（圖／RAMMB）

▲24日是颱風對台灣影響最劇烈的一天。（圖／RAMMB）

請繼續往下閱讀...

黃椿喜指出，輕颱「白鹿」朝西北西方向前進，目前蘭嶼、綠島已分別出現14、12級強陣風，鼻頭角出現10級陣風，台北盆地也有機會出現8至9級陣風，晚上澎湖跟金門風力也會逐漸增強。雨勢部分，他說，中部以北強降雨靠近中部山區，彰化到嘉義的雨勢不會那麼強，白天降雨主要集中在東半部。

陸上警報區域還會不會擴大？黃椿喜表示，陸警範圍不會有明顯改變，西半部受到地形屏障影響，嘉義以北受到影響有限，南高屏影響較大，花東下午有機會解除陸警，整個西半部則要到晚上才會解除。

▲▼白鹿颱風0800預報。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲白鹿颱風過去幾個小時的速度變慢。（圖／翻攝中央氣象局）

陸上颱風警報區域包含花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門地區等11縣市，從預報的路徑圖來看，颱風中心應該會從恆春半島登陸再從高雄出海。

海上颱風警報區域則為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼白鹿颱風0530預報。（圖／翻攝中央氣象局、NCDR）

▲白鹿颱風預估會在花蓮、台東地區降下超大豪雨等級的雨量。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局表示，今天一整天是白鹿颱風影響台灣最明顯的時間，花蓮和台東山區發出超大豪雨特報，總雨量預估落在600到700毫米，花蓮平地和屏東山區大豪雨等級，台中、南投、嘉義、高雄、宜蘭列在豪雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市和澎湖則列為大雨特報。

 ▲▼白鹿颱風0530預報。（圖／翻攝中央氣象局、NCDR）

▲今年的第11號白鹿颱風，上午7時左右暴風圈觸陸。（圖／翻攝NCDR）
風力部份，花蓮、台東跟恆春半島要注意強風，其中台東的平均風速會達到7-8級，陣風達到11-12級。氣象局也提醒，大台北地區受到颱風外圍環流和地形影響，今（24日）上午開始會有較強的陣風出現，民眾要注意室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理。

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關鍵字：白鹿,颱風,輕颱,降雨,暴風圈,氣象,中央氣象局,氣象雲

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