柯文哲預告反送中「悲劇收場」：如果不是有民怨　不會百萬人上街頭

記者陳家祥／台北報導

對於香港反「逃犯條例」修正示威，台北市長柯文哲在接受電視專訪時分析香港人的抗爭很可能在10月1日中國國慶前「悲劇收場」，他在24日進一步解釋指出，如果是民主國家，會有一個主流民意處理，「在比較集權的國家，常常就取決一人的一念之間」。

柯文哲24日出席就業博覽會活動，會後受訪時被問到在專訪時以「隔壁住大吵大鬧的神經病」暗喻兩岸關係，他解釋，北京政府真的要嚴肅考慮香港問題，不要一直說這是什麼CIA在搞、什麼港獨台獨合流，「如果不是有民怨，不會為了單單一條法律條文100萬人上街頭，還是要面對事實，這表示民怨是很深的。」

「那你97到現在才22年，為什麼會讓香港民怨這麼深？這是要去思考的。」柯文哲說，台灣過去30年的民主發展經驗還是可以給大陸參考一下，香港是這樣，你不鎮壓它就一直出現，你一鎮壓就變六四，「所以應該是說，能不能從釜底抽薪，解決香港人民的不滿，這才是要去處理的。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

至於要怎樣不被神經病影響，柯文哲說，鐵窗要做好、鐵門要做好，還有跟警察局的聯繫要做好，家裡該準備的防備要做好，「這也是我的態度，強大的台灣其實還是…，台灣如果太弱，北京在處理香港會更沒有顧忌。」

對於反送中悲劇收場的評論，柯文哲說，「如果是民主國家，當然會有一個主流民意處理，在比較集權的國家，常常就取決一人的一念之間」，北京政府要好好思考。

柯文哲說，如果可以跟習近平講話，「當年六四在過程中為什麼會做出那個決定？那決定好不好？重來一遍怎麼處理？把那故事在複習一遍，再想想看處理香港如何可以不要重蹈六四悲劇、有沒有比較好的處理方式。」

柯文哲表示，所以為什麼要讀歷史？常常在譏笑說讀歷史沒有用，都在重蹈覆轍，不過這樣他個人常常讀歷史，如果重來一遍怎樣做比較好，這是很好的自我反省功夫。

