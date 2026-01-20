美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

台美貿易談判底定後，台積電確定擴大在美國投資，再度引發是否走向「美積電」的討論。外界關切，在產能逐步外移下，台灣長年仰賴的國安屏障是否會被削弱，成為這場布局背後最大的疑問。

台美雙方敲定貿易協議後，台積電預計宣布在亞利桑那州增建多座晶圓廠，並把更先進製程帶入美國。公司在15日法說會上透露，今年資本支出上看560億美元，顯示全球布局正加速展開。

美國設廠加速 矽盾角色受考驗

《華爾街日報》以「台積電的美國時刻來臨」形容這波轉變，指出台灣與川普（美國總統）政府完成貿易協議，讓台積電有機會同步回應政治與產業需求。不過分析也警告，若大量製程移出台灣，原有「矽盾」效應恐出現質變。

所謂矽盾，指的是台灣在全球晶片供應中的關鍵地位，使各方不敢輕啟戰端。喬治城大學安全與新興技術中心研究員布雷斯尼克（Bresnick）直言，矽盾概念正從不同層面被侵蝕，未來不能只用過去的方式看待台積電。

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

戰略分歧浮現 學者意見不一

也有學者對矽盾說法抱持保留態度，認為美國原本就有多重理由協防台灣。包括台海位處全球航運要道，一旦有變，將衝擊國際物流，同時也會直接威脅駐有大量美軍的日本與南韓。

另一個現實層面是營運挑戰。報導指出，台積電在亞利桑那州設廠仍受限於水資源不足與技術人力短缺，加上新廠投產期長，短時間內仍難取代台灣既有產線，核心研發與多數先進製程恐怕至少再留在台灣十年。

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

長期布局拉鋸 未來仍存變數

威斯康辛大學麥迪遜分校AI專案負責人賽滋（Sax）分析，約在2030年至2035年間，海外產能才能形成相對可靠的替代；若要承受台灣出現重大衝擊而不造成全球缺晶，時間點可能得等到本世紀中葉。

德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中提醒，更大的風險在「後川普時代」。若未來數屆美國政府持續推動產能外移，台灣逐步流失半導體核心優勢，矽盾效應恐怕只是時間早晚的問題。