　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

岳母控拖欠贍養費！　他被狂捅27刀…「割掉蛋蛋」扔窗外

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲俄羅斯49歲女子酒醉失控，殺死前任女婿。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯大諾夫哥羅德（Novgorod）傳出一起驚悚命案，32歲男子波格丹諾夫（Dmitry Bogdanov）身中27刀慘死，睪丸還被割下，竟然是前任丈母娘以及男友犯案。根據了解，嫌犯控訴死者長期拖欠贍養費，沒有好好照顧她的女兒和孫子，黃湯下肚後一氣之下才會失控殺人。

It was all to do with row over money.

Metro 發佈於 2019年8月14日 星期三

當地警方表示，49歲的嫌犯與男友偕同死者聚在一起喝酒，沒想到卻發生激烈口角，她指責波格丹諾夫離婚以後總是拖欠贍養費，沒有適時對女兒、孫子伸出援手，也沒有出錢贊助育兒生活，爭執不下就拿菜刀捅人。

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲岳母坦承行兇動機是因為死者沒準時付贍養費。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

嫌犯砍了幾刀以後收手，情人卻接著攻擊，兩人總共對死者刺了27刀。她後來又到廚房拿出一把菜刀，把波格丹諾夫的睪丸割下來，順手從窗戶扔出去，冷靜下來以後，才打電話告知女兒，對方嚇得立刻報警，也讓這起謀殺案曝光。

警方表示，兇手們一開始都否認犯案，經過幾番偵訊後才坦承殺害並「閹割」波格丹諾夫，只因他沒有按時付出贍養費用。兩人目前被拘留，俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee）也已經著手調查。

《鏡報》指出，俄羅斯2018年也曾發生類似案例。47歲女子普拉克希娜（Lira Plaksina）聲稱，前夫喝醉後想要強行和她發生性關係，如果不服從就得挨打，為了自衛只好把對方生殖器官切下。檢警調查之後卻發現，當時死者只是躺在沙發上睡覺，卻被割掉陰莖與陰囊。

ET快訊
梁靜茹6月陪老公露營全家同框！爆婚變「外在不是你們看到的樣子
這病害他小腿「破300個洞」！睡覺要拿水桶接　嘆：比罹癌還慘
梁靜茹婚變內幕！爆曾抓包老公Tony「劈腿女網紅」

關鍵字：俄羅斯,贍養費,謀殺,喝醉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英政府用炸雞盒宣傳「反持刀犯罪」　挨批種族刻板印象

深海皇帶魚＝末日大地震前兆？　日學者調查90年紀錄破除迷信

她躲後車廂…逮雙面閨蜜「褲子脫一半」對男友醉音嗲喊：想要！

美殖利率曲線倒掛…股市暴跌　川普轟聯準會主席：狂扯後腿

美議員「堅決反墮胎」：若沒亂倫、強暴　世上還剩多少人？

美修《瀕危物種法》保護前「考慮經濟因素」　帝王斑蝶陷危機

彭博社：港股損失5000億美元　政治危機可能變「經濟衰退」

川普模仿「亞洲口音」諷安倍、文在寅　募款海撈3.7億

龐貝腐爛木箱發現琥珀、瑪瑙和「迷你GG」　考古學家：巫師寶藏

冠軍球員抱公雞「活生生把頭咬斷」　隨口吐掉…露滿意詭笑

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

貨車未注意擦撞孕婦騎士！ 她懷胎9月噴飛倒地...驚險產子

俄Tu-160轟炸機進駐遠東　向美發射核導只需20分鐘

髮際線也跟著出逃了　警網PO通緝犯照片爆笑歪掉重點

亞利安四號火箭第三節太空「無碰撞自爆」　已找到7片殘骸

闌尾手術體內殘留35公分紗布3個月　醫院扯回：你自己吃的吧！

岳母控拖欠贍養費！　他被狂捅27刀…「割掉蛋蛋」扔窗外

搶在最後時刻！美國司法部聲請扣押伊朗油輪　本來才預計釋放

工黨力阻硬拖歐！休會結束提「不信任投票」　科賓：讓我組過渡政府

英政府用炸雞盒宣傳「反持刀犯罪」　挨批種族刻板印象

亞馬遜開賣「港獨T恤」引戰！　大陸網友狂批：不尊重消費者

「那在宣傳同性戀」司機拒開彩虹公車　女乘客投訴後他遭停職

俄Tu-160轟炸機進駐遠東　向美發射核導只需20分鐘

甜炸！秀英拖著男友鄭敬淏「支持潤娥」　熱戀7年電影院約會

境外資金匯回專法今上路！　25%資金可投資18項金融商品

「台中市長公文如山、台南市長凌晨上工」　阮昭雄虧韓：粉身碎骨睡到中午

全台最強！這群人破「300萬訂閱」　董仔宣布：開個人頻道

與人妻下屬曖昧傳情　男上司遭「人夫助陣隊」爆打海K

人們連和同類都懶得交流　高傲貓：我來這裡是為收養妳～喵

跟隨百貨施工暫停營業　餃子的王將高雄漢神成功店11/2重新開幕

台大女星放棄留學出道遭家人反對　多年後回老家...一箱物品逼哭她！

片寄涼太《乘浪之約》配音調情羞笑場！親口公開理想型

國際熱門新聞

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自..

她「為私奔假死」　活活燒出女焦..

吃榴槤配酒猝死　醫生：千萬不可

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

象牙海岸國腳　印度搭火車慘摔死

Coser遭群男逼圍嚇哭　網飆..

求婚被分手　他10萬鑽戒直接丟..

饒舌姬妮琪米娜示範女人「置」上

男嬰四肢壞死　媽心碎目睹左腳自..

戀愛啦！日本最可愛女高一生出爐

走光被截圖威脅　美星自曝乳頭照

全機只為他飛　幸運男爽享超夢幻..

Uber司機接女客前收訊息「當..

兒子被笑娘！帥爸護航：是我有福..

更多熱門

相關新聞

機上影片曝　乘客從莫斯科飛到玉米田

俄羅斯一架A321客機從莫斯科東部拉緬斯科耶機場（Zhukovsky Airport）起飛後不久，因撞上不明物體緊急迫降，造成10人受傷，所幸機上其餘224人均無大礙。從曝光的影片可以看到，整架飛機迫降在玉米田中，乘客依序下機穿過玉米田離開。俄羅斯航空運輸署則表示，應是起飛時與海鷗相撞才導致意外。

醋桶妒夫闖屋內狠殺妻還緊抱血屍

醉男逗熊遭咬拖樹叢　搏鬥7秒驚逃

俄要求Youtube全面禁播：宣傳非法集會

畫面曝！北約戰機「逼近俄防長專機」

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

丁小芹弟高粱喝一半身亡　媽媽做CPR救不回

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面