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俄羅斯要求Youtube「禁止直播」示威　控Google宣傳非法集會

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▲俄羅斯政府要求美國 Google集團制止YouTube的用戶發佈任何非法示威活動和集會的資訊。（圖／路透）

▲俄國人民不滿政府禁止反對派參選市議會而上街抗議，警方暴力逮捕參與民眾，爆發警民流血衝突。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯反政府示威已經進入第五個星期，許多使用者在Youtube上直播現場畫面。俄羅斯12日警告Google，要求停止旗下平台Youtube向用戶直播「非法群眾活動」，否則將採取嚴厲措施。

莫斯科將在9月8日舉行市議會選舉，但普丁政府卻取消多名反對黨與獨立參選人的參選資格，引發連續第五個星期的反政府示威，據《路透社》報導，俄國民眾不畏鎮壓在首都莫斯科上街抗議，表達對市議會選舉的不滿，是過去8年來最大規模的政治抗議運動，而抗議過程在許多YouTube頻道都看得到。

俄羅斯通訊監督局（Roscomnadzor）12日對美國Google發出警告，要求Youtube頻道立刻停止向用戶直播非法的大型集會，若Google不配合，俄國將以「干預俄國主權事務」和「惡意影響、妨礙俄國國內選舉」為由，採取嚴厲措施，目前Google沒有回應。俄國在2018年10月已經因為沒有依法移除部分搜尋結果，罰款Google約24萬台幣。

▲俄羅斯政府要求美國 Google集團制止YouTube的用戶發佈任何非法示威活動和集會的資訊。（圖／路透）

▲俄羅斯政府要求美國 Google集團制止YouTube的用戶發佈任何非法示威活動和集會的資訊。（圖／路透）

今年總統普京簽署一條法律，俄羅斯嘗試更嚴密的監控在網路平台的訊息，規定俄國的互聯網和其他國家分離，被許多人批評政府監控審查網路內容。

除了莫斯科外，反政府示威遍地開花，10日在莫斯科的集會突破6萬人，是2011年抗議選舉舞弊以來人數最多的一次。警方從7月底示威爆發以來，已逮捕超過2500人，並對不少民眾使用暴力。其中有一名26歲女子無緣無故遭警方毆打腹部，影片一出便引起熱議，但俄國否認警方過度使用武力。

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關鍵字：反政府示威,Google,俄羅斯,莫斯科

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