陸2025城鎮失業率平均總結5.2％　發改委：春節放9天假增強了幸福感

▲大陸春節假期，景區人潮爆滿。（資料圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院近日公佈2025年經濟與民生相關指標，數據顯示，大陸全年城鎮調查失業率平均為5.2%，評估就業情勢保持基本穩定。同時，隨著節假日制度調整，2026年春節連假將放9天，被認為是「最長」春節假期，大陸國家發改委認為，此舉回應社會期待，也提升民眾對政策的獲得感與幸福感。

▲大陸2026年春節假期將有9天。（示意圖／CFP）

《極目新聞》報導，1月20日，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。大陸國家發展改革委副主任王昌林表示，2025年經濟社會發展主要目標順利完成，經濟運行穩中有進，發展韌性進一步彰顯，民生政策更有溫度。

王昌林表示，面對民眾對民生的新期待，相關部門持續加強普惠性、基礎性與兜底性民生建設，並著力促進高品質、充分就業，「2025年全年城鎮調查失業率平均為5.2%，同時也推動育兒補貼制度、有序擴大免費學前教育，藉由一系列措施提升家庭實際感受。」

在假期制度方面，即將到來的2026年春節假期，自農曆臘月二十八起至正月初七止，共計9天，被視為「最長春節假期」。王昌林認為，此次安排在延長假期的同時，減少調休次數，盼讓民眾能有更完整的休息與團聚時間。

王昌林強調，過去一年多位人大代表曾建議延長春節假期，相關單位經研判後推動假期優化方案，「大數據監測顯示，針對2026年春節放假安排，正面與中性情緒佔比達92.9%，顯示社會整體反應偏向正向。」