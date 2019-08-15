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醋桶妒夫當妻子接觸的都是小王　狠殺後喝毒藥緊抱血屍

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▲▼該名男子叫里瓦斯（William Rivas），妻子叫羅卓葛茲（Iris Rodriguez）。（圖／翻攝自nydailynews）

▲男子里瓦斯（William Rivas）和妻子羅卓葛茲（Iris Rodriguez）。（圖／翻攝自nydailynews，下同）

實習記者陳宥芯／綜合報導

紐約7日發生一起命案，39歲里瓦斯（William Rivas）不滿35歲妻子羅卓葛茲（Iris Rodriguez）離開他，怒氣沖沖的闖入一家美容院，後面還跟著一名試圖勸和的女性友人，然而當時他已經完全失去理智，因此拿刀朝妻子猛刺，直到美容院的地板頓時充滿鮮血，羅卓葛茲一動也不動的倒在地上才停止。

▲▼一名39歲男子吃醋35歲妻子與其他男生聊天 。（圖／翻攝nydailynews）

▲里瓦斯趴下來緊抱住死亡的羅卓葛茲 。

據《每日新聞》報導，雖然當下店裡有人利用椅子等工具，試圖制伏里瓦斯，但全部都以失敗告終，因此大部分的顧客和員工趁機逃跑保命，不過監視器拍到，里瓦斯在殺人之後並沒有離開現場，反而喝了幾口毒藥，便趴下緊抱住妻子，隨後警方獲報趕到現場，連忙將兩人緊急送醫，然而羅卓葛茲卻被證實已經死亡，里瓦斯則是接受初步治療後遭逮捕。

據美容院老闆女兒查維茲（Mayra Chavez）表示，自兩人1月分手後，里瓦斯的疑心病越來越嚴重，甚至只要看到妻子與男性接觸就會吃醋，2周前也因此差點勒斃羅卓葛茲。對此，曾有同事強烈建議，趕快去申請保護令，但由於羅卓葛茲的心太軟，因此放棄申請，卻沒想到會釀成一場悲劇。

據悉，里瓦斯帶著羅卓葛茲來到紐約追求美國夢，迄今也已經結婚4年多，不過他始終不願意分手，妻子則向友人抱怨表示，他近期經常家暴，因此想要逃離。羅卓葛茲和里瓦斯目前育有兩子，一個8歲，另一個還是小寶寶，由阿姨照顧，而她的母親則已經從多明尼加來處理女兒的後事。

▼事發後，現場拉起封鎖線。

▲▼一名39歲男子吃醋35歲妻子與其他男生聊天 。（圖／翻攝nydailynews）

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