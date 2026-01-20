　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男手術前把手機交給妻保管　她好奇一滑「驚見多支偷拍少女片」

手術前把手機交給妻保管　她好奇一滑「驚見多支偷拍少女片」。（圖／翻攝自Hamilton County Sheriff`s Office）

▲男子被發現偷拍少女。（圖／翻攝自Hamilton County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名男子在接受手術時請妻子幫忙保管手機，妻子因為好奇忍不住查看，沒想到發現他偷拍未成年保母的畫面，促使妻子向警方報案，被控9項性剝削未成年者罪名。

妻疑外遇查手機　意外發現前保母偷拍片

在當地教會擔任執事的49歲男子柯林斯(Christopher Thomas Collins)，近來被指控9項性剝削未成年者的罪名，起因於他的妻子懷疑外遇，查看手機時意外發現多支偷拍影片。

法律文件顯示，柯林斯在牙科接受治療時，請妻子幫忙保管手機，結果妻子在一個隱藏資料夾中發現前任保母的裸露影片，場景是在他們家浴室中，影片似乎是用隱藏攝影機偷拍。

浴室發現隱藏攝影機　男辯稱抓老鼠

妻子表示，她在家中浴室中找到這些隱藏攝影機，鏡頭都是對著浴缸和馬桶，柯林斯最初告訴她，這些攝影機是為了尋找老鼠，後來她向教會尋求幫助，在工作人員的支持下決定報案。

警方沒收柯林斯手機後，還從2台隱藏相機與一支舊手機中找出2張SD卡，裡面發現至少9支與少女有關的偷拍影片。柯林斯被捕後，教會已取消他的職務，保釋金定為5萬美元（約台幣158萬元），將於20日再度出庭。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

01/18 全台詐欺最新數據

花蓮一名32歲林姓狼師在某國小擔任代課老師，竟用手機偷拍女學生如廁，不到1個月內偷拍多達48次，造成26名女童受害，被家長抓包後隔天再度犯案，行徑相當惡劣。花蓮地院依以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪，合併判處11年2月。

