3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

知名品牌也中標！藍牙耳機恐變「隨身竊聽器」　駭客10秒就能強制配對

▲▼藍牙耳機。（圖／取字免費圖庫Pexels）

▲藍牙耳機恐變「竊聽器」。（圖／取字免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

藍牙耳機與喇叭早已成為通勤、工作與日常生活的標配，但最新資安研究示警，部分支援「快速配對」功能的音訊配件，可能在使用者毫不知情的情況下遭到接管，不僅能被竊聽，甚至存在被長時間追蹤的風險。

比利時 KU Leuven 魯汶大學旗下資安研究團隊 COSIC 公布一項名為 WhisperPair 的漏洞研究。研究顯示，多款支援 Google Fast Pair（快速配對） 技術的藍牙耳機與喇叭，因配件端實作不完整，可能在未經使用者同意下，被鄰近攻擊者強制啟動配對流程並完成綁定。

10 秒內可被接管，最遠 14 公尺

研究團隊測試發現，只要攻擊者位於合理的藍牙距離內，即可在數秒內完成接管，測試中位數約 10 秒，最遠可達 14 公尺。一旦配對成功，攻擊者可能插入或干擾音訊，甚至啟用配件麥克風進行收音，對通勤通話、線上會議等情境構成實質的隱私風險。

規範存在，卻未落實

WhisperPair 的核心問題不在手機，而是在藍牙配件端。依 Fast Pair 規範，配件若未處於配對模式，應忽略來自搜尋端的配對請求；但研究發現，部分產品未嚴格檢查自身狀態，導致未授權裝置仍能啟動快速配對流程，後續再透過一般藍牙配對完成綁定。

可能被納入定位網路，增加追蹤風險

若受影響配件同時支援 Google 的「尋找中心（Find Hub）」網路，且從未與 Android 裝置完成配對，攻擊者甚至可能將配件綁定至自己的帳號，藉由群眾回報的定位資訊進行追蹤。研究團隊提醒，相關提醒可能在數小時甚至數天後才出現在使用者手機上，且顯示為「自己的配件」，增加誤判與延誤處理的風險。

iPhone 使用者也不能掉以輕心

由於漏洞存在於配件端，而非手機作業系統本身，即便是使用 iPhone，只要搭配受影響的耳機或喇叭，同樣可能面臨被強制配對與接管的風險。研究也指出，即使部分 Android 手機可關閉快速配對提示，仍無法完全防堵，關鍵仍在配件是否更新修補韌體。

影響品牌廣泛　已啟動修補

研究團隊已於 2025 年 8 月向 Google 通報此漏洞，並以 CVE-2025-36911 編號進行追蹤。受影響產品橫跨多家品牌與不同晶片組，已知包含 Jabra Elite 8 Active、Sony WH-1000XM6、Soundcore Liberty 4 NC，以及 Pixel Buds Pro 2 等熱門機型。部分廠商已陸續釋出韌體修補更新，但研究人員提醒，市面上仍可能存在尚未更新的舊款或在售機型，呼籲使用者主動確認裝置更新狀態，並儘速套用最新韌體，以降低潛在風險。

01/18

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蘋果緊急呼籲Airpods快更新韌體

蘋果 26日針對AirPods 第2代以後、AirPods Pro（所有型號）及Beats Fit Pro等型號耳機緊急進行韌體安全性更新，將更新至版本 6A326、6F8，官網簡述若沒有更新，恐導致駭客可能利用配對連接請求時，用仿冒的產品來進行連結進而存取用戶手機，為保安全將透過版本更新解決問題。

iOS 17.5爆隱私風險　相簿跳出多年前刪除私密照

