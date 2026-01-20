「核彈級報復」歐盟反脅迫工具是什麼？　亞馬遜、微軟恐遭殃

▲若川普政府針對格陵蘭加徵關稅，歐盟也將祭出反制措施。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普為了施壓盟友允許美國收購格陵蘭，宣布2月1日起對歐洲8國加徵關稅。法國19日警告，歐盟準備好動用大規模「反脅迫工具」反制，這個被形容為「核武級選項」的措施，涵蓋範圍遠超過單純的報復性關稅，恐讓美國科技巨頭首當其衝。

為了格陵蘭 歐美貿易戰升溫

川普以國安考量為由，堅持要求獲得格陵蘭，17日對8個歐洲國家發出威脅，稱若美國無法順利收購這座全球最大島嶼，將對丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國與挪威加徵關稅。

歐盟各國政府正在研擬反制方案，選項包括針對價值930億歐元（約新台幣3.1兆）的美國進口商品實施報復性關稅，或者動用至今不曾使用過的「反脅迫工具」。

反脅迫工具是什麼？

「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument, ACI）2023年正式核准，授權歐盟在27個成員國遭受經濟壓力以促成政策轉變時，針對第三國展開報復，其行動範圍遠遠超過只對美國出口產品實施反制關稅。「反脅迫工具」針對相關商品與服務列出可能的措施清單，包括：

►進出口限制：透過配額或許可證制度，限制特定商品的進出口。

►限制參與歐盟公共採購：歐盟公共採購市場每年價值約2兆歐元（約2.3兆美元）。對此，歐盟有2項選擇，第一是若合約（如建築工程或國防採購）之中，美國商品或服務占比超過50%，可直接排除其投標資格，第二則是對美國企業標案進行「懲罰性分數調整」，降低其競爭力。

►鎖定美國貿易順差的服務業：針對美國對歐盟具有貿易順差的服務領域採取行動，可能受影響對象包括亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Netflix或Uber等數位服務供應商。

►限制美國對外直接投資（FDI）： 美國是歐盟最大的外資來源國，歐盟可能對其投資案加強審查或設限。

►智慧財產權與市場准入限制： 限制智慧財產權的保護、縮減金融服務市場的准入空間，或限制美國化學品、食品在歐盟境內銷售的能力。

歐盟應選擇最能有效阻止第三國脅迫行為，並且最能修復損害的措施作為反制手段。

如何啟動ACI？



根據歐盟法律，歐盟執委會最長有4個月時間，審查第三國行為是否構成脅迫。若判定是，仍需獲得成員國「特定多數決」（Qualified Majority）同意，門檻高於一般報復性關稅。

執委會通常會先與對方國家協商，若破局才會在成員國表決通過後正式實施，相關措施將在3個月內生效，而整套流程可能耗時數月到1年不等。