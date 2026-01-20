女遭性侵撂人教訓淫狼！逼脫衣戴項圈再圍毆　靈骨塔外學狗爬

▲黃男被女子指控侵，但女子等不及判決，竟找友人強押黃男囚禁、施虐。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者葉品辰／台南報導

台南市一名黃姓男子遭女子指控性侵，但女子不等司法還她公道，竟找來6名男性友人替她出氣，去(2025)年1月14日晚間將黃男約出後強押上車，帶到關廟區一處靈骨塔，用狗項圈、狗鍊強迫黃男學狗爬，並持棍棒毆打，造成黃男頭部、左眼鈍傷及微量腦出血等多處傷害。台南地方法院審理後認定，女子教唆陳男等人剝奪黃男行動自由，判處女子有期徒刑6月、緩刑2年，須服42小時義務勞務；陳男等6人則各判刑6到8月，併科3到9萬元罰金，全案仍可上訴。

判決指出，女子指控2024年底遭黃男性侵，她將此事告訴陳姓、郭姓友人，陳男再聯繫李男、方男及另外兩名黃姓男子，幫女子出氣。1月14日晚間，黃男在劉姓友人陪同下到釣蝦場赴約，途中被陳男等人強押上車，先到五金行購買尼龍束帶、狗項圈、狗鍊及膠帶等工具，再前往靈骨塔。抵達後，黃男被迫脫衣、戴上項圈、繫上狗鍊學狗爬行，並遭多人毆打，直到撥電話請友人出面擔保才獲釋，隨後送醫治療，警方循線逮捕陳男等人及教唆女子，移送法辦。

判決表示，女子因懷疑遭性侵而心生不甘，教唆他人私刑凌虐黃男，明顯剝奪他人自由，違法且影響社會治安。法院考量女子在審理過程坦承犯行、具悔意，且陳男等人已與黃男和解並賠償，因此對女子判刑6月、緩刑2年，並須提供42小時義務勞務；陳男等6人則依妨害自由罪判刑6到8月，併科3到9萬元罰金。全案仍可上訴。