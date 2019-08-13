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川普模仿「亞洲口音」諷安倍、文在寅　募款海撈3.7億

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普模仿亞洲口音。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普9日到紐約長島漢普頓（Hampton ）地區出席募款會，在演講中提到調解日韓貿易戰時，突然操起「亞洲口音」模仿安倍晉三和文在寅說英文的腔調，還說南韓「很會做電視」，應該自己為國家安全埋單。據悉，川普此行為2020選舉和共和黨募到1200萬美元（約為新台幣3.7億元）。

▲▼南韓總統文在寅。（圖／青瓦台）

▲南韓總統文在寅。（圖／青瓦台）

川普在演講上提到，南韓製造的電視非常優秀，經濟發展也很蓬勃，「所以我們為什麼要幫他們的國安付錢呢？他們必須自己埋單。」接下來模仿起亞洲口音，敘述文在寅在貿易戰協商中讓步的情況。

▲▼2019/06/29，日本首相安倍晉三在G20大阪峰會閉幕記者會上發表談話。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

川普還提到，有一次詢問安倍晉三「神風特攻隊隊員是不是喝醉了或是有吃藥」，並用亞洲腔調模仿日本首相的回應，「沒有，他們只是出自於一顆愛國的心」。他也暢談與金正恩成為好朋友，「我這周才收到他一封美好的信。人們都說，他只有看見我的時候才會微笑。如果我沒有當選總統，美國可能會和北韓打一場轟轟烈烈的大戰。」

▲▼美國總統川普表示將尋求與巴西的貿易協定。（圖／路透）

▲川普在募款活動上模仿亞洲口音。（圖／路透）

綜合外媒報導，這場募款活動由億萬富翁羅斯（Stephen Ross）舉辦，他是房地產開發商，也是春分俱樂部（Equinox）和Soulcycle的老闆。募款晚餐的消息一出，許多名人和網友表示要抵制這兩間高級健身房，取消會員簽約，這一點也成為川普開玩笑的題材，「史蒂芬這禮拜被一點小麻煩纏上了。我說，史蒂芬，歡迎來到政治的世界！」

根據了解，出席募款活動的賓客捐出10萬美元，就可以和總統合照留念，如果付出25萬美元，還能獲得與總統同桌用餐的經驗。川普這一趟飛到紐約，總共出席兩場募款餐會，為共和黨和競選團隊募得1200萬美元。

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