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彭博社：港股損失5000億美元　政治危機可能變「經濟衰退」

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▲香港反送中事件持續惡化，可能成為全球金融市場的「黑天鵝」。（圖／路透）

▲彭博社指出，香港的政治危機可能轉變成經濟危機。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

彭博社（Bloomberg）於13日指出，香港連續10周進行反政府示威，已讓股市損失將近5000億美元，12日集會讓機場宣布關閉，顯示這一切沒有停止的跡象，讓許多國際投資者開始警覺。如果這一場政治危機持續延燒，將有可能造成經濟衰退，甚至對於中國門戶、安全可信賴的金融樞紐之形象，造成永久傷害。

自從6月初以來，香港股價暴跌，損失近5000億美金，指標指數（Benchmark Indexes）昨來到7個月新低，重要採購經理指數7月跌至2009年3月以來最低水平。此外，香港第二季GDP比前期下降0.3％，房地產交易量較去年同期下降35%，零售業產值則連續5個月呈現下滑趨勢。

▲▼示威者湧入香港機場，人數持續增加。（圖／路透）

▲示威者湧入香港機場，機場官方宣布停飛部分班機。（圖／路透）

香港機場是亞洲最繁忙的國際機場，也是世界上最大航空運輸樞紐之一，昨（12日）無預警取消班機，造成股市尾盤下跌。法國興業銀行（Societe Generale SA）經濟學家預估，此舉可能直接或間接影響香港高達5％的GDP。

香港金融服務諮詢昆蘭聯合公司（Quinlan & Associates）首席執行長昆蘭（Benjamin Quinlan）表示，「許多公司主管可能會重新評估往返香港的計畫，無庸置疑對公司日常營運造成影響。」大華繼顯執行董事梁偉源（Steven Leung）也說，「這比我想像中的還要長期，也更加暴力。只要我們繼續每周都這麼做，沒有投資者會在香港置產。」

▲▼香港警察發射催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港警察發射催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

彭博社指出，短期來說，人們擔心香港局勢動盪，加上貿易戰影響，將會打擊房地產與零售商，導致經濟不景氣。長期而言，也有可能對商業友善形象造成不可挽回的傷害。此外，也有樂觀主義者認為，這座城市挺過許多危機，包括1990年代末期亞洲金融風暴和2003年SARS，當示威者最終對當局讓步，也不會造成太多永久性經濟損失，就如同5年前的雨傘革命一樣。

儘管如此，開元資本（Kaiyuan Capital）董事經理西弗爾（Brock Silvers）指出，即使香港避免發生最糟情況，對於國際企業和投資者的吸引力已經衰退，「這是近幾十年來香港經濟最嚴重的威脅之一。相較之下其他地點，當然包括新加坡，會是更好的選擇。」TS Lombard經濟學者格林（Rory Green）表示，「長遠看來，這將對香港作為國際金融中心的地位形成巨大的挑戰。」

▼ 反送中。（圖／民眾提供）

▲▼ 反送中,721遊行,七二一遊行。（圖／民眾提供）
 

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關鍵字：香港,彭博社,股票

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