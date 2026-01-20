訪日外國遊客衝破4000萬人次！中國遊客銳減45%「照樣創新高」

▲日本旅遊業持續成長，圖為東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本國土交通大臣金子恭之20日宣布，2025年訪日外國旅客人數達到4270萬人次左右，不僅刷新歷史紀錄，更是史上首次突破4000萬人次大關。不過受到北京旅行禁令影響，中國遊客人數光是去年12月就暴跌45%。

刷新高！訪日外國遊客衝破4000萬人次

《每日新聞》等日媒報導，金子恭之在內閣會議後的記者會上宣布，2025年訪日外國旅客人數，與2024年的3687萬人次相比，不僅大幅成長，還首次突破4000萬人大關，創下歷史新高。

與此同時，2025年觀光消費金額也衝上9.5兆日圓（約新台幣1.9兆元），超越前一年的8.1兆日圓（約新台幣1.6兆元），顯示「入境消費」熱潮已成為日本經濟成長的重要引擎。

金子恭之分析，日圓持續疲軟的匯率優勢，極大幅提升外國遊客的購買力與訪日意願。此外，除了傳統上占多數的亞洲旅客持續增加之外，來自歐美澳的遊客成長更為顯著。

北京旅遊禁令影響 中國遊客銳減45%

然而，受到2025年11月首相高市早苗「台灣有事論」及北京旅遊禁令影響，2025年12月中國旅客人數驟降至約33萬人次，與前一年同期相比遽降45%，也是2022年1月以來首度出現負成長。

根據日本政府觀光局數據，2025年11月中國旅客還有3%成長，10月更有22.8%增幅，直到12月才急轉直下。

前景超看好 目標2030年突破6000萬人次

回顧日本觀光發展史，訪日外國遊客人數2013年首度衝破1000萬人次，2016年突破2000萬，2018年達到3000萬門檻，成長相當快速。雖然新冠疫情期間一度重挫，但2023年後快速復甦。

日本政府設定2030年達成6000萬人次的目標，金子恭之表示，為了達成這項里程碑，「吸引更多不同地區的旅客造訪日本極為關鍵」。

