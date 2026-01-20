不只是價格高！「國旅為何沒落」他曝原因很簡單：怎麼可能再來

▲嘉義高跟鞋教堂。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

台灣國旅近年來話題不斷，人潮不如以往也引發諸多討論。作家苦苓近日在社群平台上發文分析，直指國旅一落千丈的根本原因，其實在於「沒有人想用心留住客人」。他列舉了國內知名景點為例，並對比日本觀光景點的用心經營，認為若只是單純的打卡或哄抬價格，自然無法吸引回頭客。貼文曝光後，引起討論。

只有打卡點、商品千篇一律？苦苓：遊客怎麼可能再來

國旅為何「一落千丈」？苦苓在臉書粉專「苦苓愛說笑」發文指出，許多景點僅設有一個打卡地標，周邊卻缺乏配套，像是高跟鞋教堂，遊客拍完照便離開，難以產生消費。再來是，業者可能創造了新奇主題，像是溪頭妖怪村，但店家販售的商品卻千篇一律，缺乏互動性，又怎麼會讓旅客覺得好玩，想要再來一次？這樣自然會沒落。

除此之外，苦苓也提到，若像某些老街夜市只顧著把客人當肥羊宰，在負面口碑傳播下，自然沒人想去。苦苓強調，必須創造旅遊附加價值，才可能讓遊客願意停留、留下深刻印象，甚至推薦給其他朋友。

以日本景點為例 當地用心創造旅遊環境

苦苓舉日本宇奈月為例，本來遊客都只是匆匆經過，但後來他們找了知名的雕塑家，各自提供作品，放在小鎮的不同角落。苦苓指出，遊客一下電車後，就會收到一張尋寶圖，可以按圖索驥，找尋這些雕塑品，這樣一來，不僅延長旅客停留的時間，他們也能把小鎮逛一遍，停下來喝咖啡、買東西、泡溫泉。

也因此，小鎮就成了一個新景點，開始有人特地前去，就算只是路過，也會多停留半天時間。苦苓說，這就是用心創造出來的旅遊環境。

苦苓再舉例，漫畫《鬼太郎》作者的故鄉鳥取縣境港市，從車站到商店街林立著妖怪銅像與主題店鋪，甚至連機場與列車都充滿相關元素，像是妖怪郵筒、妖怪長椅、妖怪米果等，雖然味道不是太特別，但遊客還是會忍不住去看看。

苦苓表示，各單位、各行各業都非常投入的地方，是不是聽了就很想去看看？同時納悶台灣為何沒有這樣的地方？他直言，就是因為這樣，所以國旅才會沒落。