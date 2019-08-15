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乘載233人客機起飛就遭鳥擊　迫降玉米田23名受傷

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▲▼俄羅斯烏拉爾航空公司（Ural Airlines）A321飛機。（圖／路透）

▲俄羅斯烏拉爾航空公司（Ural Airlines）A321飛機。（圖／路透）

實習記者陳宥芯／綜合報導

俄羅斯烏拉爾航空公司（Ural Airlines）A321客機於15日清晨起飛後，與迎面而來的海鷗群相撞，導致大面積的發動機失效，機師也緊急迫降在距離機場僅半英里（0.8公里）處的玉米田，導致23人受傷，其中還包括5名孩童。俄羅斯偵查委員會表示，會針對此事進行刑事立案。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，該駕客機共載著233名乘客和7名機組人員，由於海鷗擊中發動機，導致運行中斷，因此機師必須迫降，但降落後它不斷滑行，直到田中出現1條深裂縫，才順利停下來。所幸客機並未起火爆炸，機組人員也緊急疏散所有乘客，甚至有消防人員噴灑化學泡沫，才避免悲劇發生。

事件發生後，有20支急救隊、4支災難醫學中心隊和2架直升機在現場提供醫療援助。據悉，傷患已經陸續被送到茹科夫斯基和拉缅斯科耶2家醫院，目前，相關單位也已經找到客機的黑盒子並交由專家在破解。

衛生部表示，評估受傷程度為中度，沒有發生嚴重問題。此外，因為違反俄羅斯航空運輸交通和運行安全規則，偵查行動小組正在事發現場工作，目的是要查明事件發生的所有情況和原因。

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關鍵字：烏拉爾航空公司,Ural Airlines,俄羅斯,航空署,客機,飛機,鳥擊,莫斯科

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