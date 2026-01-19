人妻偷吃鄰居「被5歲兒撞見」　她竟把孩子推下樓摔死

▲喬蒂（右）因為擔心婚外情曝光，竟將親生兒子（左）推下樓摔死。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度中央邦（MP）瓜廖爾市（Gwalior）發生駭人事件，人妻喬蒂（Jyoti Rathore）與鄰居偷情，不巧被5歲兒子撞見，她因為擔心姦情曝光，竟狠心將親生骨肉從2樓推下致死，被法院判處終身監禁。

兒子離奇墜樓亡 15天後真相大白

《新德里電視台》報導，2023年4月28日，5歲男童意外從2樓屋頂墜下，送醫急救後仍在24小時內不治身亡。

警方起初將此案視為意外墜樓，但同為警察的男童父親狄揚（Dhyan Singh Rathore）始終感覺案情不單純。他暗中錄音與錄影，果然捕捉到妻子私下坦承犯行的證據，而喬蒂也在案發後第15天忍不住良心譴責，主動向丈夫坦承一切。

狄揚在掌握諸多證據與妻子口白之後，正式前往警局報案。

與鄰居偷情被發現 竟殺親生骨肉

泰普爾（Thatipur）警局負責人卡邁勒（Kamal Kishore）表示，他們接獲報案後展開調查，果然發現監視器證據指向男童母親涉案。

原來，喬蒂與鄰居兼情夫烏代（Uday Indolia）正在親熱時，剛好被她的5歲兒子目睹。喬蒂擔心兒子會向丈夫告密，竟然起了殺心，將兒子從建築物屋頂推下。

面對種種確鑿證據，喬蒂被判無期徒刑，同案被告烏代則因證據不足獲判無罪。