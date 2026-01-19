　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

凱倫妮莎身穿仿製峇迪航空制服出現在雅加達機場，試圖冒充空服員登機，最終遭機組人員識破。畫面在網路引發熱議。（圖／翻攝自Netral News）
▲凱倫妮莎身穿仿製峇迪航空制服出現在雅加達機場，試圖冒充空服員登機，最終遭機組人員識破。畫面在網路引發熱議。（圖／翻攝自Netral News）

圖文／CTWANT

印尼一名23歲女子凱倫妮莎（Khairun Nisa）因遭遇求職詐騙落選航空公司招募，為隱瞞真相而購買「山寨制服」，假扮峇迪航空（Batik Air）空服員搭乘國內航班。事件發生過程遭民眾拍攝並上傳網路，事件雖引發航空安全疑慮，但其背後故事卻也觸動社會關注，凱倫妮莎最終更獲得Aeronef航空學院（Aeronef Indonesia）提供免費就學機會，開啟一段全新人生旅程。

根據印尼《倫邦郵報》（Lombok Post）與《中立新聞網》（Netral News）的報導，事件起因是一段在社群媒體瘋傳的影片。凱倫妮莎身穿完整空服制服，搭乘自巨港（Palembang）飛往雅加達（Jakarta）的峇迪航空班機。儘管她持有合法登機證，卻在與機組人員互動過程中因無法正確回應相關專業問題，引起注意。

凱倫妮莎隨後於蘇卡諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）接受航空保安人員盤查，並被發現所持的識別證早已失效，身份不符的行為立即引發關注。警方調查指出，凱倫妮莎確實曾參與峇迪航空的空服員面試，但面試過程中遇上詐騙者誆稱可透過繳費取得錄取資格。她在支付金額後依然未能錄取，卻不敢向家人坦白失敗事實，遂謊稱錄取成功並上網購買假制服試圖「圓謊」。

整段過程被在場旅客拍下後流傳於社群平台，也掀起大眾對航空安全管理的熱議。隨著媒體揭露事件全貌，凱倫妮莎坦承誤信網路詐騙，以為自己真的被錄取為空服員，並出於不願讓家人失望而扮演角色。這段經歷也引發許多民眾同情，也使她的處境受到更深一層的理解。影片更引起印尼知名空服員培訓機構Aeronef航空學院（Aeronef Indonesia）關注，該學院於1月12日公開表示，願意提供凱倫妮莎免費空服員培訓課程，包括課程學費、教材與正式認證。

Aeronef航空學院在官方Instagram帳號表示：「我們希望透過專業知識與合法認證，協助她真正穿上空服員制服，走上一條正確的航空職涯之路。」。學院聲明還指出：「失敗從來不是終點，而是另一段故事的起點。」此案也引發印尼社會對青年求職風險與航空人員識別管理的雙重省思。有評論指出，與其對錯誤一味懲處，不如透過教育與輔導協助年輕人重新出發，正如Aeronef學院所展現的人道關懷。

事件發生當日，旅客錄下凱倫妮莎身著空姐制服登機的過程並上傳至社群平台，影片迅速流傳，引發對航空安全與求職詐騙的關注。（圖／翻攝自X，@netralnews）
▲事件發生當日，旅客錄下凱倫妮莎身著空姐制服登機的過程並上傳至社群平台，影片迅速流傳，引發對航空安全與求職詐騙的關注。（圖／翻攝自X，@netralnews）

延伸閱讀
早餐店老闆身體不適沒營業！鐵門上「這1幕」全是洋蔥　萬人看哭
40歲沒專長怎麼找工作？眾人狂推「3職業」　這行業超缺人：起薪至少6萬
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸
20年全國電子撤出板橋地標三角窗　驚人月租曝光
蘆洲夫妻遭砍慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人
中環賣「176張台積電」賺進4171.5萬！　轉買上詮、金像

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無視封山硬闖富士山！中國男跌傷「走不了」出動救難隊　日網炸鍋

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

佛州迪士尼旁隨機殺人！　3遊客「車拋錨」遭29歲男槍斃

西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

24歲正妹大方認「有2個老公」！　3人行同居生活曝：每天一起睡

快訊／高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

川普再開砲！批丹麥20年搞不定俄羅斯威脅　美國「一定做到」

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

無視封山硬闖富士山！中國男跌傷「走不了」出動救難隊　日網炸鍋

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

佛州迪士尼旁隨機殺人！　3遊客「車拋錨」遭29歲男槍斃

西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

24歲正妹大方認「有2個老公」！　3人行同居生活曝：每天一起睡

快訊／高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

川普再開砲！批丹麥20年搞不定俄羅斯威脅　美國「一定做到」

檢方反詐戰線前移！南檢、橋檢攜手南科　簽署反詐合作備忘錄

男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法！

彭佳嶼觀光船遊客心臟驟停　空勤基隆外海極限吊掛

避免刑法過度擴張－－論馬太鞍溪溢流事件之刑事歸責爭議

每年做抹片「竟罹癌3期」！她驚喊：沒任何不舒服　醫揭致命誤解

宋偉恩化身膽小狗英雄黃偉晉接棒現身

無視封山硬闖富士山！中國男跌傷「走不了」出動救難隊　日網炸鍋

李國超拍片酬勞沒有全上繳！　談新戲「我就是一個大敗類」

澳網／斯威雅蒂搶7定江山　直落二擊退袁悅晉級次輪

蘆洲夫妻遭砍37刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

【孩子的童言童語XD】媽要帶他下樓搭娃娃車！4歲兒：妳去化妝

國際熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

被薯條淹沒　居民看2次才敢信

智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」

沒拿和平獎！川普：不再有義務思考和平

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃

友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」

川普打造「新聯合國」　多國證實已受邀

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

懷孕期間再懷孕　年輕媽產下差一周雙胞胎

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

更多熱門

相關新聞

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

一位40多歲的網友近日在PTT版上以「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」為題發文表示，自己年過四十，卻沒工作、沒專長、也沒有積蓄，面對人力銀行的職缺一籮筐，卻感到茫然不知所措。

一票人喊大學讀「1科系」超後悔：薪低工時長

一票人喊大學讀「1科系」超後悔：薪低工時長

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

關鍵字：

周刊王空姐空服員

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面