金正恩怒了「當眾開除內閣副總理」！砲轟官員無能又消極

▲金正恩出席「龍城機械聯合企業所」第一階段現代化工程竣工典禮。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

北韓領導人金正恩19日出席平壤「龍城機械聯合企業所」第一階段現代化工程竣工典禮時，當場開除負責經濟政策及機械工業的內閣副總理楊勝虎（Yang Sung Ho），並且嚴厲指責官員無能、消極、不負責任。



《路透社》報導，金正恩近幾周密集視察工廠及武器測試，就是為了即將召開的勞動黨第9次全國代表大會做準備，該大會預計將制定重要政策目標。不過，他在「龍城機械聯合企業所」視察時，卻對官員工作態度極為不滿。

金正恩在竣工儀式演說中，痛斥負責官員無能、態度散漫、無責任感。他直接點名內閣副總理楊勝虎「完全不適任」，在去年12月的黨全體會議上只是「做做樣子自我批評」，意圖用不當言論「愚弄黨中央」。

金正恩批評楊勝虎無能時，還形容「這就像是把貨車套在羊身上，羊拉得動貨車嗎？應該是黃牛來拉才對。」他接著憤怒表示，「我今天就在這裡解除副總理職務。趁你還能靠自己雙腳走出這道門的時候，在更遲之前，給我自己滾蛋！」

值得注意的是，除了這次被開除的內閣副總理楊勝虎，前內閣總理金德訓自去年12月黨全體會議後已不見蹤影，改由朴泰成接任職務。分析認為，金德訓的下台很可能也與「龍城機械聯合企業所」業務疏失有關。