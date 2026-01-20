鋼板被炸上天！　內蒙古稀土廠爆炸已致9死…工人滿臉灰逃出

記者廖翊慈／綜合報導

中國內蒙古指標性鋼鐵國企「包鋼股份」18日發生重大工安意外。官方20日公布死傷數據顯示，目前已有9人不幸死亡，多人在醫院治療中。目擊者拍下的畫面顯示，爆炸瞬間一個巨大的鋼鍋頂蓋被炸翻，一飛沖天，落地時砸壞民宅，嚇壞當地居民。

▲鋼板被炸飛的畫面。（圖／翻攝微博 ）

據《央廣網》報導，相關部門回應，相關部門了解到，截至發稿前，現場救援工作仍在進行中。事故發生後，當地迅速啟動緊急應變計畫，組織消防、醫療、緊急應變等多支部隊趕赴現場進行救援。目前，救援隊伍正全力搜救失聯人員。

目擊者表示，聽到爆炸聲響後，看到超大朵白色蘑菇雲衝上天際，接著一個超大黑色鋼蓋瞬間炸飛，伴隨濃煙與火光往天空直衝，遠看像是一條白色巨龍上天，「龍從天上來，禍從地下降。」

▲工人滿臉灰逃出畫面。（圖／翻攝微博，上同 ）

相關現場照片顯示，包鋼工廠燒成廢墟，屋頂塌坍，到處都是鐵皮片散落，窗戶幾乎被震碎，僥倖逃生工人們的臉、手燈是灰塵，甚至被濃煙燻黑，一臉驚慌，急忙重回現場找尋失蹤的工友。

針對這起爆炸意外，包鋼於今19日發布的官方公告，其控股子公司下屬的板材廠煉鋼作業部，於18日15時03分發生嚴重的球罐爆炸事故。現場一座容積達650立方公尺的飽和水、蒸汽球罐因不明原因發生強烈爆炸。

包鋼股份對此表示，將深刻吸取本次血的教訓，進一步增強安全生產意識，立即在全公司開展安全大排查，堅決守住安全發展底線，防止類似悲劇重演。