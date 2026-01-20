　
國際

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲ 貝森特警告歐洲各國勿反制美國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部長貝森特19日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間警告歐洲各國，若針對川普政府為取得格陵蘭實施的關稅採取報復措施，將是「非常不明智」的決定。他強調，川普視格陵蘭為關鍵戰略資產，美國不會將半球安全問題交由他國掌控。

舉巴拿馬運河、維京群島為例　稱交易領土有先例

根據《法新社》，貝森特在世界經濟論壇場邊受訪時直言，歐洲若選擇反制「我認為會非常不明智」，更暗示透過交易取得領土有其先例，「美國是如何獲得巴拿馬運河的呢？我們是從法國人手中買過來的」，「美國是如何得到維京群島（US Virgin Islands）的呢？我們從丹麥人那裡買來的。」

對於川普與挪威總理通信時疑似將格陵蘭議題與諾貝爾和平獎落選連結，貝森特稱對信件內容不知情，但認為「總統因諾貝爾獎才這麼做完全是無稽之談。」

川普對歐洲8國課10%關稅　德國研擬反制措施

川普上周末宣布，2月1日起將對英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典等8國課徵10%進口關稅，直到丹麥同意移交格陵蘭為止。此舉引發美國盟友強烈反彈，德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）當天稍晚表示，歐洲正研擬反制措施。

強調稀土戰略價值　質疑丹麥已讓中國開採

當被問及是否可能達成收購格陵蘭以外的協議時，貝森特回應，「目前只能相信川普總統的說法。」他強調格陵蘭蘊藏豐富稀土礦產，而這些資源對尖端科技發展至關重要，同時對丹麥提出質疑，「如果哪天他們開始擔心得罪中國怎麼辦？他們不是已經允許中國在格陵蘭開採礦產了嗎？」

01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《黑澀會》女星流產　10週胎停：相信寶寶會回來
快訊／逆子「37刀弒雙親」移送！親友敲窗怒吼：出來垃圾
快訊／蔥油餅夫妻慘死　36歲獨子行兇細節曝
快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行
NET出包　官方認疏失：已全面下架
男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300
快訊／台股翻紅　史上最高收盤
快訊／肯德基漲價！　超多品項調整

格陵蘭關稅美國歐洲貝森特

