龐貝腐爛木箱發現琥珀、瑪瑙和「迷你GG」　考古學家：巫師寶藏

▲龐貝古城的腐爛木箱中發現一批遺物，被考古學家稱是「巫師的寶藏」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

龐貝古城考古公園公布一批新出土的遺物，包括幸運符、琥珀、玻璃珠，甚至還有迷你尺寸的陰莖模型，全被裝在一個木箱子裡面，彷彿是「巫師的寶藏」。主任奧桑納（Massimo Osanna）推測，這些物品應該屬於某個女性奴隸或僕人，因為龐貝的有錢人比較偏好金製品。

▲考古學家推測，物品屬於一名女性奴隸或僕人。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，這一批遺物包括陶瓷、鏡子、紫水晶、琥珀、來自中東的聖甲蟲等各式各樣寶石，其中一顆瑪瑙雕刻著工匠的模樣，另一顆玻璃珠雕刻出羅馬酒神戴歐尼修斯（Dionysus）的頭像。這些物品全被保存在一個木箱的殘骸裡，雖然木質部分已經分解腐爛，但是青銅邊框和鉸鏈被火山物質覆蓋、硬化，因此完整保留下來。

▲木箱裡有許多精緻的玻璃珠。（圖／達志影像／美聯社）

奧桑納向義大利媒體安莎社（Ansa）表示，除了迷你尺寸的陰莖以外，許多遺物上刻畫著祈求財富、生育以及遠離厄運的圖案與象徵符號，甚至還有幾十個幸運符，推測可能用於儀式上佩戴，而非日常飾品，「這些都是女性的日常用品，而且非常獨一無二，因為它們訴說著微型故事，是城市居民流傳下來的傳記。」

奧桑納提到，同一個房間內還發掘出10具屍體，都是女人和小孩，考古學家目前正試圖透過DNA分析，建立這些人之間的親屬關係，「也許那一箱珍寶屬於其中一名受害者。」

▲考古學家表示，龐貝的有錢人比較喜歡金制飾品。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，這一批遺物來自龐貝古城考古公園（Archaeological Park of Pompeii）第五區的重要遺址花園之家（Casa del Giardino），學者鑑定出土琥珀與玻璃珠以後，確認屋主應該是一位高社經地位的男性。考古學家今年稍早在同遺址還發現了壁畫、馬賽克藝術與銘文，顯示維蘇威火山爆發的時間可能是西元79年10月24日，比之前預測的日期晚了2個月。