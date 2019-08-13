　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

龐貝腐爛木箱發現琥珀、瑪瑙和「迷你GG」　考古學家：巫師寶藏

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼龐貝古城出土遺物，被考古學家稱是「巫師的寶藏」（圖／達志影像／美聯社）

▲龐貝古城的腐爛木箱中發現一批遺物，被考古學家稱是「巫師的寶藏」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

龐貝古城考古公園公布一批新出土的遺物，包括幸運符、琥珀、玻璃珠，甚至還有迷你尺寸的陰莖模型，全被裝在一個木箱子裡面，彷彿是「巫師的寶藏」。主任奧桑納（Massimo Osanna）推測，這些物品應該屬於某個女性奴隸或僕人，因為龐貝的有錢人比較偏好金製品。

▲▼龐貝古城出土遺物，被考古學家稱是「巫師的寶藏」（圖／達志影像／美聯社）

▲考古學家推測，物品屬於一名女性奴隸或僕人。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，這一批遺物包括陶瓷、鏡子、紫水晶、琥珀、來自中東的聖甲蟲等各式各樣寶石，其中一顆瑪瑙雕刻著工匠的模樣，另一顆玻璃珠雕刻出羅馬酒神戴歐尼修斯（Dionysus）的頭像。這些物品全被保存在一個木箱的殘骸裡，雖然木質部分已經分解腐爛，但是青銅邊框和鉸鏈被火山物質覆蓋、硬化，因此完整保留下來。

▲▼龐貝古城出土遺物，被考古學家稱是「巫師的寶藏」（圖／達志影像／美聯社）

▲木箱裡有許多精緻的玻璃珠。（圖／達志影像／美聯社）

奧桑納向義大利媒體安莎社（Ansa）表示，除了迷你尺寸的陰莖以外，許多遺物上刻畫著祈求財富、生育以及遠離厄運的圖案與象徵符號，甚至還有幾十個幸運符，推測可能用於儀式上佩戴，而非日常飾品，「這些都是女性的日常用品，而且非常獨一無二，因為它們訴說著微型故事，是城市居民流傳下來的傳記。」

奧桑納提到，同一個房間內還發掘出10具屍體，都是女人和小孩，考古學家目前正試圖透過DNA分析，建立這些人之間的親屬關係，「也許那一箱珍寶屬於其中一名受害者。」

▲▼龐貝古城出土遺物，被考古學家稱是「巫師的寶藏」（圖／達志影像／美聯社）

▲考古學家表示，龐貝的有錢人比較喜歡金制飾品。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，這一批遺物來自龐貝古城考古公園（Archaeological Park of Pompeii）第五區的重要遺址花園之家（Casa del Giardino），學者鑑定出土琥珀與玻璃珠以後，確認屋主應該是一位高社經地位的男性。考古學家今年稍早在同遺址還發現了壁畫、馬賽克藝術與銘文，顯示維蘇威火山爆發的時間可能是西元79年10月24日，比之前預測的日期晚了2個月。

ET快訊
陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院

關鍵字：龐貝,考古,巫師,義大利,奧桑納,Massimo Osanna,龐貝古城考古公園,Archaeological Park of Pompeii

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭博社：港股損失5000億美元　政治危機可能變「經濟衰退」

美國安顧問：如果英決定無協議脫歐　將會「熱情支持」

冠軍球員抱公雞「活生生把頭咬斷」　隨口吐掉…露滿意詭笑

川普模仿「亞洲口音」諷安倍、文在寅　募款海撈3.7億

荒淫富商女密友招募＋養成性奴　傳與FBI合作…曝光英皇室性醜聞

美淫亂富商上吊身亡　法醫要求「更多資訊」才願確認死因

巴基斯坦總理：國際旁觀喀什米爾爭議　如同「姑息希特勒」

8歲女童家門外玩耍「頭骨粉碎」慘遭性侵　身上iPad不見了

普丁「皮衣＋摩托車」奔馳克里米亞　嘸甩6萬人怒吼選舉不公

美拳擊手被膝蓋砸臉…鼻子骨折「扭曲歪黏臉上」　他一看卻笑了

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

上班追小偷！連鎖超市17年老員工因「擅離收銀台」遭解雇　7天後自殺亡

黃寶慧專訪／總統大選將近　CSIS葛來儀：川普比較擔心中美貿易談判影響選情

美修《瀕危物種法》保護前「考慮經濟因素」　帝王斑蝶陷危機

托兒所大火3兒慘死！　消防父被派別任務…錯過慟喊：我救不到

大象尋香衝撞民宅牆壁　11歲女童慘遭抓起摔地活踩致死

「總統級淫媒」島上豪宅曝光　柯林頓被爆曾參加狂歡趴

曾與江蕙合唱…世界三大男高音強摸濕吻女性　「性騷30年無人告發」

龐貝腐爛木箱發現琥珀、瑪瑙和「迷你GG」　考古學家：巫師寶藏

白人警察堅信白灰色鳥屎是古柯鹼　非裔四分衛被冤枉上銬

出拳重毆女示威者！俄警施暴影片瘋傳引眾怒　內政部下令調查

世界三大男高音多明哥爆性騷擾！　36人認「曾親睹」：是公開秘密

中職／萊福力怒罵且手遮眼　伯納：好球帶太小影響比賽

不斷更新／亞力克戰紐維拉　2局結束統一0：0兄弟

超商「史上最貴土司」！27層手工摺疊波浪每天現烤　小7獨賣限量20萬份

SYM＆周董潮牌打造最正機車VEGA 125！IG打卡聖地快閃西門町

曾與詹皇爭高中第一人　紐約天之驕子持大批槍械判3.5年入獄

蘇友辰／請跟他們做鄰居！打破身障者居住歧視高牆

妹妹北上開會投宿胞姊家　無情火慘奪2命...夫悲慟作筆錄

兒童搭載機車熟記「四字訣」　金山警赴市場、幼兒園加強宣導

台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

國際熱門新聞

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全..

Uber司機接女客前收訊息「當..

直升機懸掛秀失誤！2士兵墜地亡

太窮就不給綠卡　川普政府宣布新..

波音引擎解體！鐵片如子彈襲小鎮

遭警察關壁櫥4天　男獲15億賠..

香港示威　美參院多數黨領袖說話..

他瀑布下打坐、水下閉氣意外猝死

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4..

12男郵輪上揪15歲嫩妹尬酒　..

0813國際左撇子日　全球僅1..

波灣緊張情勢　英派軍艦護航商船

穿短褲當志工！險遭「斬首示眾」

16歲男遭3比特犬咬死　主人：..

更多熱門

相關新聞

世籃熱身賽八村壘轟35分勝紐西蘭

世籃賽將在31日開打，各國都已經陸續展開熱身賽，而身為亞洲強權的日本也在12日晚間與紐西蘭展開對決，而今年大幅重整的日本在混血中鋒八村壘狂轟35分的帶領下，終場就以99比89收下勝利。

波音引擎解體！鐵片如子彈襲小鎮

Farfetch收購Off-White母公司

Maserati推出編織皮革限量特仕車

小資族也能遊義大利！8天5萬有找

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面