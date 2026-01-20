我怎麼反抗你都不聽！色機師揪玩墾丁...越線「侵犯2女友人」

▲航空公司1名劉姓機師壓制強吻，法院判賠40萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃宥寧／台北報導

任職某航空公司的劉姓機師與好友揪團到墾丁3天2夜，孰料，劉男在民宿「吊床區」小房間內，違反女子意願，以體型與體重壓制方式，強吻並舔舐對方嘴唇與胸部。士林地院判賠原告艾莉（化名）精神慰撫金40萬元；同案另一名原告雪倫（化名）原求償100萬元，因相關指控證據不足，法院判決全數駁回。

艾莉與雪倫（均化名）於2019年10月間，應友人邀請與劉男等共12人前往墾丁旅遊。出遊成員彼此多不熟識，僅屬朋友的朋友關係。旅程第二天晚間，一行人返回民宿聊天飲酒，期間有人起鬨，將艾莉與劉男拱進民宿一樓「吊床區」的小房間內。

艾莉指出，當她進入該房間後，外頭有人將拉門關上，她拍門要求離開卻未獲回應，隨後遭劉男從背後抱起摔到吊床上，對方以體型與體重壓制，使她無法動彈，並違反其意願，強行親吻、舔舐其嘴唇與胸部。直到同團友人開門制止，劉男才起身離開。

開庭時，艾莉表示，事發當下她曾拍門、推擠、用腳抵住對方身體，明確表達拒絕，並非你情我願。事後她長期出現創傷反應，需接受心理諮商，精神痛苦難以言喻，依法請求精神慰撫金。

同案的雪倫則主張，自己在旅程中亦遭劉男不當對待，包括在民宿房間洗澡時被闖入、以及稍後在吊床區遭猥褻，請求賠償精神慰撫金100萬元。

對此，劉男全盤否認不法行為，辯稱旅途中與艾莉互動熱絡，包含泳池戲水、聊天與肢體接觸，均屬朋友間玩鬧，並未違反對方意願。他也主張，事發空間並非密閉，現場有人進出，艾莉未當場呼救，事後仍與眾人同坐，難認有強制情事。

針對雪倫部分，劉男亦否認曾有任何猥褻行為，強調相關指控僅為單方說法，缺乏客觀證據。

法院審酌多名證人證述、對話紀錄及整體事證後認定，艾莉於吊床區事件中，確有拍門、推擠、抵抗等反應，足認其並未同意親密行為；劉男仍以身體優勢壓制並強行親吻、舔舐胸部，已構成強制猥褻，侵害性自主權，應負侵權行為損害賠償責任。

至於雪倫所主張的部分，法院指出，其相關指控多屬事後轉述，欠缺直接證據與補強證明，無法達到民事責任所需的證明程度，故不予採信。

法院綜合考量侵害情節、被告行為態樣、原告身心影響及雙方身分條件，認為艾莉請求的精神慰撫金以40萬元為適當，並應自2022年12月11日起，按年息5%計算利息；其餘超出部分及雪倫的全部請求，均予駁回。