想放鬆結果更累！空服員曝飲料地雷　「這類飲品」讓你下機就虛脫

無論是出差洽公還是出國旅遊，搭機過程中總讓人想藉由飲食來放鬆或紓壓，但實際上，有經驗的空服員提醒，選錯飲料反而可能讓人更容易感到疲憊與不適。一名具有十年資歷、曾在多家航空公司服務的美國空服員，近期在Podcast節目《她人的生活》（Other People’s Lives）中分享專業經驗，呼籲旅客在搭乘飛機時慎選飲品，尤其應避免含糖飲料。

根據《快報》（The Express）與《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，這名空服員分享專業觀察，呼籲乘客在飛行期間應避免飲用含糖飲料。她指出，甜飲雖讓人一時滿足，卻可能使人在落地後感到更不舒服，「我會建議不要喝任何甜的東西，因為落地後會覺得非常難受」，她強調。

該名空服員表示，許多乘客在飛行途中點選果汁、汽水等高糖飲品，以為能提振精神，實際上卻容易造成反效果。她提醒，機艙內環境特殊，飲品的選擇對身體反應影響不容忽視。

對此，營養師兼醫療顧問喬伊（Kezia Joy）也補充說明，飛行過程會干擾人體正常的水分代謝與循環機制。她解釋，機艙內濕度偏低，會使呼吸及皮膚水分蒸發量上升，本就容易脫水，若再攝取過多糖分，更會加重這種現象。

喬伊指出，含糖飲料雖具備暫時性解渴效果，但補水能力遠不如純水，反而讓人體在飛行過程中失去更多水分。她表示：「因此，在降落前飲用含糖飲料的乘客，在長途飛行中可能會感到輕微不適、疲勞和／或極度口渴。」

除了含糖飲料之外，部分乘客對茶與咖啡的水質也心存疑慮。對此，該名空服員表示，其實機組人員平時也會在飛機上飲用這些飲品。她說：「我知道很多人仍然擔心，但我們經常在機上喝咖啡，一切都很正常。」她強調，航空公司會定期清洗熱水水箱，確保飲用安全。

不過，報導也提到，若航空公司未確實遵守相關清潔程序，水箱內仍有可能滋生細菌。專家建議，旅客若對機上飲水感到不安，可選擇攜帶瓶裝水作為替代，確保在飛行途中維持身體水分並降低不適風險。

