　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

▲不丹首都-廷布。（圖／翻攝自維基百科）

▲不丹首都-廷布。（圖／翻攝自維基百科）

記者曾羿翔／綜合報導

不丹首都廷布被譽為全球唯一沒有紅綠燈的首都城市，當地交通秩序由穿著傳統服飾的交通警察親自指揮，配合民眾自律的用路習慣，展現出獨特且有序的城市風貌。這座位於喜馬拉雅山區的城市，體現不丹以「國民幸福總值」為發展核心的理念，長年維持傳統文化與生活方式，也讓廷布成為現代都市中罕見的文化保留地。

曾經安裝紅綠燈　最後仍撤除 

廷布成為全球唯一沒有紅綠燈的首都城市，可歸於4大因素：

國民素質高：不丹人民具有高度的守法意識和公德心，駕駛和行人都能自發性地遵守交通規則。

警察手勢指揮：在主要路口會有警察以優雅的手勢指揮交通，有如歐式街景。

歷史因素：雖然曾試圖安裝紅綠燈，但因人民習慣了人力指揮，最終決定撤除。

文化與環境：廷布市區不大，車流相對較少，有著與自然和諧共存的慢節奏生活，強調傳統文化與環境保護。

▲廷布負責指揮的交通警察 。（圖／路透）

▲廷布是世界上唯一沒有紅綠燈的首都，全靠警察以優雅手勢指揮交通。（圖／路透）

位於喜馬拉雅山脈西段的不丹首都廷布，坐落於海拔約2,400公尺的盆地地形中，鄰近旺河河谷，現有人口約11萬5千人，自1962年正式成為全國首都以來，已發展成不丹的政治與文化重鎮。

廷布的歷史可追溯至13世紀，由被尊稱為不丹宗教奠基者的帕久·竹貢西博（Phajo Drugom Zhigpo）喇嘛在當地興建小型寺廟。後來在1641年，由統一不丹的沙布東一世阿旺·納姆加爾（Shabdrung Ngawang Namgyal）將原寺廟擴建為城堡，奠定廷布作為宗教與行政中心的基礎。

1955年起，廷布逐步成為國家行政核心，並於1961年大規模修繕扎西卻宗（Tashichho Dzong）後迎來快速現代化發展。如今，廷布集結不丹政府的各大重要機構，包括王宮、國會、高等法院、軍警總部及中央寺院等，全面展現其作為國家樞紐的地位。此外，廷布雖不設機場，但其西側的帕羅機場（Paro Airport）為全國唯一的國際機場，是通往不丹的主要門戶。

▼廷布保有美麗自然風光。（圖／翻攝自維基百科）

▲不丹首都-廷布。（圖／翻攝自維基百科）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／01:01規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級
林宸佑「已移送看守所」！　仍有1人未到案
新北晚間奪命車禍！　媽媽慘死
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

稀土卡關！中國對日出口審查加嚴　要求交代是否轉銷美國

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

川普硬吞格陵蘭「恐燒22兆元」！丹麥多地居民將上街示威

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

高塔突一截截斷掉！拆除工人墜亡　眾人驚恐目睹

威脅赴美設廠投資晶片！美商務部長「施壓台韓」：否則繳100%關稅

包裹太可疑！男試圖拆開瞬間爆炸　火光噬人驚悚畫面曝光

霸凌同學＝名校夢碎！南韓數據曝：首爾主要大學淘汰率高達99%

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

醫院大廳2萬鈔票撒地沒人撿！台中警尋獲失主　他才知錢不見了

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

稀土卡關！中國對日出口審查加嚴　要求交代是否轉銷美國

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

川普硬吞格陵蘭「恐燒22兆元」！丹麥多地居民將上街示威

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

高塔突一截截斷掉！拆除工人墜亡　眾人驚恐目睹

威脅赴美設廠投資晶片！美商務部長「施壓台韓」：否則繳100%關稅

包裹太可疑！男試圖拆開瞬間爆炸　火光噬人驚悚畫面曝光

霸凌同學＝名校夢碎！南韓數據曝：首爾主要大學淘汰率高達99%

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

中國用電量飆到全球第一！規模竟是美國2倍　AI電力戰開打

西門町滷味送桃園　外送員到門口不按鈴！拍照交差「自己吃」

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

燒錢太兇撐不住　ChatGPT要放廣告了！免費用戶先看到

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨01：01地牛翻身！台北有感

馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

台南變態男潛入大學女廁偷拍！剛被判刑「又拍一次」下場慘

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎

國際熱門新聞

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

馬斯克告OpenAI、微軟　索賠4.2兆元

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

高塔突一截截斷掉！拆除工人墜亡

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

台人命喪柬埔寨！飛車逃逸「撞進民宅」

可疑包裹剛送達「炸成火球」火光噬人！

中國嚴審對日稀土出口　要交代流向

100%關稅？美商務部長「施壓台韓」投資設廠

太子集團詐騙全球　行賄中國官員證據曝光

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

27歲台男跨國運毒　泰警破門逮捕畫面曝光

更多熱門

相關新聞

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡 動用切割器才把頭拔出來

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡 動用切割器才把頭拔出來

四川成都8月中旬上演一起離奇車禍，一名男子在騎電動自行車時，分心低頭滑著手機，就這樣撞上紅綠燈，而且男子的頭「恰好」完全卡進紅綠燈箱裡，倒臥在地爬不起來，引起路人圍觀。救援人員到場後也傻眼，還得動用切割器材將紅綠燈箱破壞，男子才得以保住他的「頭顱」，整起事件也被列為道安法律樣本教材，讓人看了啼笑皆非。

新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

高雄鼓山電桿突爆閃火花！紅綠燈「跳針式狂閃」

高雄鼓山電桿突爆閃火花！紅綠燈「跳針式狂閃」

台東縣體育場附近紅綠燈有鳥巢　恐影響交安

台東縣體育場附近紅綠燈有鳥巢　恐影響交安

他開油電車臨停打N檔遭父親糾正

他開油電車臨停打N檔遭父親糾正

關鍵字：

不丹廷布紅綠燈

讀者迴響

熱門新聞

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

林宸佑被收押已移送看守所！1人仍未到案

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光

YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

三峽晚間死亡車禍！母載女碰撞大貨車不治

李多慧台中搭車被認出！下車「1舉動」被讚爆

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面