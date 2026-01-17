全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

▲不丹首都-廷布。（圖／翻攝自維基百科）



記者曾羿翔／綜合報導



不丹首都廷布被譽為全球唯一沒有紅綠燈的首都城市，當地交通秩序由穿著傳統服飾的交通警察親自指揮，配合民眾自律的用路習慣，展現出獨特且有序的城市風貌。這座位於喜馬拉雅山區的城市，體現不丹以「國民幸福總值」為發展核心的理念，長年維持傳統文化與生活方式，也讓廷布成為現代都市中罕見的文化保留地。

曾經安裝紅綠燈 最後仍撤除

廷布成為全球唯一沒有紅綠燈的首都城市，可歸於4大因素：

國民素質高：不丹人民具有高度的守法意識和公德心，駕駛和行人都能自發性地遵守交通規則。



警察手勢指揮：在主要路口會有警察以優雅的手勢指揮交通，有如歐式街景。



歷史因素：雖然曾試圖安裝紅綠燈，但因人民習慣了人力指揮，最終決定撤除。



文化與環境：廷布市區不大，車流相對較少，有著與自然和諧共存的慢節奏生活，強調傳統文化與環境保護。

▲廷布是世界上唯一沒有紅綠燈的首都，全靠警察以優雅手勢指揮交通。（圖／路透）

位於喜馬拉雅山脈西段的不丹首都廷布，坐落於海拔約2,400公尺的盆地地形中，鄰近旺河河谷，現有人口約11萬5千人，自1962年正式成為全國首都以來，已發展成不丹的政治與文化重鎮。

廷布的歷史可追溯至13世紀，由被尊稱為不丹宗教奠基者的帕久·竹貢西博（Phajo Drugom Zhigpo）喇嘛在當地興建小型寺廟。後來在1641年，由統一不丹的沙布東一世阿旺·納姆加爾（Shabdrung Ngawang Namgyal）將原寺廟擴建為城堡，奠定廷布作為宗教與行政中心的基礎。

1955年起，廷布逐步成為國家行政核心，並於1961年大規模修繕扎西卻宗（Tashichho Dzong）後迎來快速現代化發展。如今，廷布集結不丹政府的各大重要機構，包括王宮、國會、高等法院、軍警總部及中央寺院等，全面展現其作為國家樞紐的地位。此外，廷布雖不設機場，但其西側的帕羅機場（Paro Airport）為全國唯一的國際機場，是通往不丹的主要門戶。

▼廷布保有美麗自然風光。（圖／翻攝自維基百科）