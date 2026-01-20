野豬「脫北」遊盪南韓！　2個月後就地正法

▲1頭疑似從北韓地區入侵仁川小青島的野豬，近日遭撲殺就地掩埋。（圖／鏡週刊提供，下同）

南韓仁川有野豬出沒！1頭疑似從北韓地區入侵的野豬，去年10月底被首次被監視器畫面捕捉到，2個多月的趴趴走期間所幸無人傷亡，但造成財損，17日被捕殺並就地掩埋。

據《韓聯社》報導，南韓仁川廣域市甕津郡政府1月19日指出，17日13時50分許，在甕津郡小青島一處海參養殖場附近，隸屬「有害野生動物損害防止團」的獵人發現該隻野豬並將其射殺，原本要進行非洲豬瘟檢測，但考慮到搬運不方便因此就地掩埋。

這隻野豬於2025年10月31日首次在小青島一帶的監視器畫面中被捕捉到，推測體重約230公斤、約3歲，野豬遊蕩期間並未造成人員傷亡，不過造成小山羊死亡，並導致地瓜等農作物受損。

由100多座島嶼組成的甕津郡，自去年下半年起，諸如小青島在內，德積島、延坪島、昇鳳島等地接連接獲野豬出沒的通報，推測多數從北韓過來的。相關人士強調，「為保護居民並防止農作物受損，將加強捕捉與監控活動。」



