深海皇帶魚＝末日大地震前兆？　日學者調查90年紀錄破除迷信

▲深海魚類皇帶魚（Oarfish）被視為大地震前兆。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

許多人都認為，如果在海邊看見皇帶魚（Oarfish），可能是大地震即將來襲的不祥預兆。日本東海大學織原義明教授調查過去90年紀錄，交叉比對後發現，這兩種現象之間其實沒有明顯關聯，呼籲民眾別再誤會，並將研究成果發表在科學期刊《美國地震學會通報》（Bulletin of the Seismological Society of America）。

織原義明在海洋研究與發展研究所任教，他與團隊調查日本1928年起363件深海魚類目擊報告，並與這段期間發生的221起6級以上地震交叉比對，發現兩者之間幾乎沒有關聯。唯一一例，是2007年7月的一場地震，發生在深海魚類被捕抓後30天內，地點距離震源半徑小於100公里。

▲世界各地民眾都曾發現皇帶魚。（圖／達志影像／美聯社）

織原義明表示，許多深海魚類被認為與大地震有關，尤其皇帶魚更被部分民眾視為末日前兆，團隊原本期待釐清深海動物與板塊位移的關聯，也許對於預防天然災害可以有所貢獻，「很令人失望的是，我們沒有發現關聯性，但還是希望未來可以繼續研究大規模鯨豚擱淺和地震之間的關係。」

《衛報》報導，學者推測，有些生物對於板塊或地殼活動造成的電磁變化非常敏感，甚至會因此改變行為，例如原本棲息在深海的魚類游到淺水區域，久而久之造成大眾誤會，以為看見皇帶魚出現，就是毀滅性大地震的徵兆。