國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無視封山硬闖富士山！中國男跌傷「走不了」出動救難隊　日網炸鍋

▲無視封山硬闖富士山，中國登山客受傷求援引爆日本民怨。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲無視封山硬闖富士山，中國登山客受傷求援引爆日本民怨。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本富士山在冬季封山期間再度發生違規攀登事故。一名20多歲、自稱中國籍的男子無視禁令獨自登山，下山途中不慎受傷無法行走，緊急向警方與消防單位求救。事件曝光後引發日本社會不滿，靜岡縣民怒批行為輕率，要求政府嚴懲，並再度掀起「封山期間救援是否應收費」的討論。

違規偷爬跌傷　救難隊夜間出動

綜合日媒與靜岡電視台報導，事故發生於18日下午1時許，該名男子當天清晨獨自從富士宮口入山，下山途中在八合目附近滑倒，導致右腳踝受傷、無法繼續行走，只能撥打電話報案求助。警方與消防山岳救助隊隨即展開行動，並於晚間8時30分左右與男子會合，最後將他抬送至五合目，所幸傷勢未危及生命。

目前富士山所有登山路線均處於冬季封山狀態。靜岡縣警方早在本月5日便透過官方X平台以日文、英文與中文發布警告，強調非開山期間登富士山極為危險，依《道路法》第46條規定，從五合目至山頂的登山道全面封閉，違者可處6個月以下拘禁，或最高30萬日圓（約新台幣6萬元）罰金。

▲▼日本富士山。（圖／記者許力方攝）

連環違規釀民怨　市長喊話應收救援費

事實上，封山期間仍有人強行登山早已引發爭議。去年4月，一名中國籍大學生曾在短短5天內兩度違規登富士山，甚至為了找回掉落的手機再次求救；去年底更發生一名日本男子違法攀登滑落身亡的憾事。接連事故讓日本社會質疑，是否應再由納稅人承擔高風險救援成本。

富士宮市市長須藤秀忠也多次公開表達不滿，直言救難人員是在冒著生命危險執行任務，卻必須動用公帑救助明知危險仍違規登山者，認為至少應讓當事人自行負擔部分甚至全額救援費用。許多靜岡縣民更直言，「不能再用『不知道規定』當藉口」，呼籲中央與地方政府加速修法、嚴格執法，避免類似事件一再重演。

01/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

富士山違規攀登救援費封山靜岡

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

