高市早苗豪賭政治生命！　暗示「選輸就下台」：交由選民判斷

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗19日傍晚召開記者會，正式宣布將於本週23日召集通常國會，並在開議之初立即解散眾議院。她在會中展現破釜沉舟的決心，直言將以「首相職位」作為賭注，強調這場選戰的主軸，就是由國民決定是否願意將國家經營的重任託付給她。

為何是現在？ 高市：由國民判斷我是否適格

根據NHK報導，高市早苗於台灣時間19日下午5時在總理官邸舉行記者會。她語氣沉重地表示，「今天，我以內閣總理大臣的身分，決定將於1月23日解散眾議院。」據悉，關於選舉時程，眾議院選舉預計於下周的27日公告，並於2月8日進行投開票。

針對外界質疑解散時機，她感性直言，「我認為，現在只能由身為主權者的國民來決定，讓高市早苗擔任總理大臣是否合適。是否願意將國家經營的重任託付給我，希望能由國民直接作出判斷。」

高市早苗表示，解散國會是一項非常沉重的決定，但在上一次大選時，她並未設想到會肩負治理國家的重任。為了不逃避、不再拖延，她決定與國民共同決定日本的未來走向，包括她在總裁選舉時的主張，以及與日本維新會簽署的聯合執政協議。

拋悲願「食料品免消費稅」 豪賭進退拚過半

高市早苗強調，希望針對「負責任且積極的財政政策」以及自民黨、維新會聯合執政協議中的各項政策尋求國民審判。她更拋出震撼彈，表示「食料品限期2年免除消費稅」是她的個人悲願，除了將其納入自民黨的競選公約外，未來也會加速研議實現方案。

針對選戰目標，高市早苗明確指出，將以執政聯盟取得「過半數席次」為首要目標。

她坦承，在缺乏公明黨的支援下，自民黨正面臨前所未有的重大挑戰，因此她將賭上總理大臣的進退，若無法達成目標將下台負責，「如果我高市無法勝任，則是選擇野田總理（立憲民主黨野田佳彥）、還是齊藤總理（公明黨齊藤鐵夫）？將委由國民們做出判斷。」

重申台灣有事 強化安保與《間諜防止法》



面對日益嚴峻的國際情勢，高市早苗再度提及「台灣有事」。她指出，中國先前在台灣周邊海域進行包圍性軍事演習，甚至有國家以供應鏈為要脅手段實施經濟壓迫。她強調，重大外交與安保政策若缺乏國民支持將難以執行，未來將在日美同盟的基礎上，深化與美日韓、美日菲、美日澳及英、義等國的合作。

高市早苗最後強調「自己的國家自己救」，承諾改善自衛隊待遇，並重申將修改安保關聯三文件。她也呼籲應即時設立國家情報局與對日外國投資委員會，並通過《間諜防止法》，建立以國家利益為優先的戰略體制。