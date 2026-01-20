美學者：川普捍衛台灣不可信　「經濟優先」簡化台灣價值

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美中台互動撲朔迷離，《日經亞洲》專欄作家、南加州大學教授格羅斯曼（Steven Grossman）直言，儘管美國延續對台軍售，美國總統川普對中言行卻持續釋放錯誤訊號，讓外界難以相信華府真會在關鍵時刻為台灣挺身而出。他認為，川普對台支持更多來自利益盤算，而非清楚的戰略承諾。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普通話模糊 北京恐誤解底線

格羅斯曼提到，美國總統川普日前接受《紐約時報》專訪時，談到中國可能動武，僅表示習近平認為台灣屬於中國，「怎麼做是他的事」，若真出手自己「會不高興」。他質疑，這種說法沒有明確警告力道，和過去美國畫出清楚紅線的作法大不相同。

文章指出，川普高度重視與中國領導人習近平的個人關係，甚至規畫4月訪問北京。他頻繁強調美中互動，卻很少談及美台關係，讓人擔憂台灣是否可能淪為談判工具。同時，川普對中共軍演表現輕忽，稱自己「不擔心」，等於替未來行動鬆綁。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

經濟掛帥思維 台灣價值被簡化

此外，美國上月公布的新《國家安全戰略》雖提及台灣重要性，但論述幾乎集中在半導體與航運要道，較少從價值或責任出發。格羅斯曼反問，若哪天台灣不再具備這些優勢，美國是否還會優先防衛。

他總結，這種「經濟先行」正是「美國優先」的延伸。在多線壓力下，美國勢必取捨。格羅斯曼強調，台灣安全不該建立在晶片或航道上，而需要一位把守護台灣視為義務的美國總統。