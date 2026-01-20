北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強烈大陸冷氣團影響，今天北部明顯降溫，新北、宜蘭及基隆北海岸有較大雨勢，明天至周五清晨是影響最明顯時候，苗栗以北、宜蘭及金門有10度以下機率，感受濕冷。

中央氣象署預報科長林秉煜表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，北部及馬祖寒冷，中南部、花東、澎湖及金門入夜也會轉冷。今晚到周五清晨是這波強烈冷氣團影響最明顯的時候，周五白天逐漸回溫，周六日夜溫差大，下周日中南部則要留意局部霧。

林秉煜指出，這波強烈大陸冷氣團南下過程，水氣偏多，北部迎風面容易降雨，整天感受寒冷，高溫不到14度，低溫10至12度， 苗栗以北、宜蘭及金門都有10度以下機率。

他表示，洛鞍颱風今天上午已經減弱為熱帶性低氣壓，目前北部及東半部雲量偏多，溫度會一路下降，新北、宜蘭及基隆北海岸有較大雨勢，花東及恆春也有零星雨，中南部多雲到晴。明天新北、宜蘭及基隆北海岸仍有較大雨勢，中南部山區也有零星降雨，周六至下周日轉為東風，降雨趨緩。

溫度方面，林秉煜表示，今天苗栗以北、宜蘭及金門都將發布低溫特報，白天北部高溫16至17度，明、後天溫度最低，中南部也開始降溫，高溫都不到20度，預計要到周六、周日溫度才會回升。

另外，林秉煜也說，今天起台南以北、花東、澎湖及馬祖有強風；北部及東北部2000公尺以上、中部及東部3000公尺以上高山有降雪機率，提醒民眾留意。

