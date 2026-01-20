　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性侵12歲養女長達7年！　日狼父稱「兩情相悅」才動手

▲▼日本,高中生,國中生,運動服,體育服。（圖／VCG）

▲日本靜岡縣一名59歲男子涉嫌長期性侵妻子與前夫所生的女兒，犯行時間長達7年。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合外電報導

日本靜岡縣一名59歲男子涉嫌長期性侵妻子與前夫所生的女兒，犯行時間長達7年，次數多達數十次以上。儘管被告在法庭上辯稱兩人心意相通、並非強迫，但檢方認為被告利用受害者年幼無知，行為極其卑劣，19日正式向法院求刑7年。

強迫12歲養女發生性行為　「把她當成女性而非女兒」

綜合日媒報導，這名現年59歲的無業男子，被控在2018年8月至10月間，於自家住宅內強迫當時年僅12歲的養女發生性行為，涉嫌強行性交等罪名。

在19日的公審中，被告在接受詢問時交代了產生畸戀的過程。他聲稱，當時妻子疑似患有育兒焦慮症，對他的態度轉趨嚴厲，兩人爭吵不斷，而這段期間養女對他非常溫柔。男子坦言，「在這種情況下，我漸漸不再把她當成女兒，而是把她當成一名女性來意識。」

男子更在法庭上透露，曾向養女告白「妳好可愛、我喜歡妳」，甚至說出「想成為對妳而言留下特別記憶的人」等語。

趁女「性無知」伸魔爪　妻多次質疑：你們在交往嗎？

檢方調查指出，這段扭曲的關係並未在2018年停止，性虐待行為一直持續到2025年。男子在調查階段承認，與養女發生的肉體關係次數多達數十次以上。

辯護律師詢問，難道妻子從未懷疑過？男子回答，妻子在責備女兒時曾質疑「你們兩個是不是走得太近了？」甚至也曾直白地問男子，「你們到底是什麼關係？是在交往嗎？」

關於性自主同意年齡，男子雖承認知道與年幼孩子發生關係是不對的，卻又自相矛盾地辯稱，「因為覺得我們是兩情相悅，所以就認為沒關係。」當檢方當庭質疑他是否為「戀童癖」時，男子則語氣強烈地否認，強調自己僅對該名養女有感情。

檢方批利用少女心理　求刑7年「毫無反省之意」

檢察官在論告時嚴厲指責，受害者當時年僅12歲，根本不理解「處女」或「性交」的正確含義，被告身為應保護受害者的長輩，竟說出「想要妳的處女」這種話，利用少女心理不成熟、處於「性無知」的狀態進行侵害，其行為對被害者的人格形成造成了巨大的負面惡果。

檢方強調，被告事到如今還試圖以「兩情相悅」來正當化自己的罪行，顯然是在淡化自身責任，毫無反省之意，因此求刑7年。辯護律師則主張5年刑期較為妥當，全案預計於2月25日正式宣判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。
保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

01/18 全台詐欺最新數據

「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光
「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕

