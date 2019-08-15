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英政府用炸雞盒宣傳「反持刀犯罪」　挨批種族刻板印象

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▲▼英國內政部用炸雞外帶盒宣傳反持刀犯罪。#knifefree（圖／翻攝Twitter@ukhomeoffice）

▲英國內政部用炸雞外帶盒宣傳反持刀犯罪。（圖／翻攝Twitter@ukhomeoffice）

記者吳美依／綜合外電報導

英國內政部14日在推特上宣布，將在外帶炸雞盒上印刷反對「持刀犯罪（Knife Crime）」的宣傳，鎖定年輕族群，但是此消息一出立刻引發各界批評。國會議員拉米（David Lammy）認為，政府亂花納稅人的錢，「推廣黑人喜歡吃炸雞的刻板印象，這個荒謬的噱頭要不就是明目張膽的種族歧視，不然就是不可思議的愚蠢。」

英國內政部在推特上表示，已經在英格蘭、威爾斯地區超過210間炸雞店，發送32萬多個標誌「#knifefree」的外帶盒。紙盒內部印刷著許多年輕人的真實故事，敘述他們參加拳擊、音樂等休閒活動，而非試圖取得刀械。

▲▼英國內政部用炸雞外帶盒宣傳反持刀犯罪。#knifefree（圖／翻攝Twitter@ukhomeoffice）

▲盒子內部印刷年輕人的真實故事。（圖／翻攝Twitter@ukhomeoffice）

英國警務大臣馬特豪斯（Kit Malthouse）認為，這項政策可以敦促年輕人浪子回頭，真實故事也會顛覆『拿刀防身比較安全』的想法，「政府正在竭盡所能處理未能預防的暴力，這些犯罪對社區造成創傷，奪走太多年輕的生命。」他表示，具體措施還包括增添2萬名巡邏街道的警力。

綜合外媒報導，由於過去美國南方黑人奴隸被禁止擁有豬或牛，只能夠飼養雞隻，在許多早期文學或電影作品中，炸雞往往與黑人的形象相互連結。

▲▼炸雞,雞肉,高熱量,雞翅,雞塊,雞腿。（圖／翻攝自pixabay）

▲西方早期許多文學與電影作品把炸雞與黑人形象相互連結。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國會議員拉米（David Lammy）在推特上表示，「這是某一種玩笑嗎？為什麼要選炸雞店？下一個是什麼？#KnifeFree 西瓜？」另一名議員艾勃特（Diane Abbott）批評，政府不但沒有從公共健康方面處理暴力犯罪，反而轉向另外一種粗糙、冒犯，而且可能花費鉅額的宣傳活動，「他們應該多多關注社區，而非妖魔化。」

《德國之聲》指出，由於英國犯罪集團近年盛行提供免費炸雞，招募小孩加入販賣毒品的行列，加上首相強生（Boris Johnson）日前呼籲，針對攜帶刀械以及「嚴重性侵與暴力犯罪」要採取更強硬的處分手段，因此才會催生這一項引發爭議的政策。

根據數據分析平台Statista，倫敦2018至2019年間持刀犯罪紀錄幾乎多達1.5萬件，比去年同期激增超過5000起。《福斯新聞》則指出，英國官方統計顯示，英格蘭與威爾斯地區刀械或其他尖銳武器相關犯罪，例如謀殺或搶劫，已經連續5年呈現上升趨勢。
 

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關鍵字：英國,炸雞店,持刀犯罪,犯罪率,種族歧視,刻板印象

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