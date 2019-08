英政府用炸雞盒宣傳「反持刀犯罪」　挨批種族刻板印象

▲英國內政部用炸雞外帶盒宣傳反持刀犯罪。(圖/翻攝Twitter@ukhomeoffice)

記者吳美依/綜合外電報導

英國內政部14日在推特上宣布,將在外帶炸雞盒上印刷反對「持刀犯罪(Knife Crime)」的宣傳,鎖定年輕族群,但是此消息一出立刻引發各界批評。國會議員拉米(David Lammy)認為,政府亂花納稅人的錢,「推廣黑人喜歡吃炸雞的刻板印象,這個荒謬的噱頭要不就是明目張膽的種族歧視,不然就是不可思議的愚蠢。」

We are rolling out our #KnifeFree chicken boxes in over 210 chicken shops in England and Wales, including Morley’s, Dixy Chicken and Chicken Cottage. They use real life stories to show people how they can go #KnifeFree. pic.twitter.com/vrG4WWa56v