國際

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

▲▼丹麥增援部隊分別搭乘2架軍機抵達格陵蘭。（圖／翻攝丹麥國防部）

▲丹麥增援部隊分別搭乘2架軍機抵達格陵蘭。（圖／翻攝丹麥國防部）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普頻放話要奪取丹麥自治領土格陵蘭，引發國際局勢高度緊張。面對川普的經濟脅迫與領土野心，加拿大政府傳出已擬定計畫，準備派遣部隊前往格陵蘭與北約盟邦進行軍演；與此同時，北美航太防衛司令部（NORAD）也宣布派遣軍機進駐格陵蘭基地。

卡尼政府擬派兵挺丹麥　反擊川普「經濟脅迫」

綜合外媒報導，加拿大兩名高階官員透露，為因應川普（Donald Trump）奪取格陵蘭的威脅，加國軍方已擬定兵力派遣計畫，目前正等待總理卡尼（Mark Carney）做出最後的政治批准。一旦通過，這批小規模部隊最快將在本週出發，與德國、英國、法國及北歐等8個北約盟邦會合，共同執行軍演以捍衛丹麥主權。

總理卡尼日前在卡達杜哈受訪時痛批，川普企圖以經濟脅迫手段取得格陵蘭，顯示情勢正「令人憂心地惡化」。他強調，此舉主旨在於強化北約對北極安全的承諾，並向華府傳達，北約絕對有能力保障格陵蘭的安全，不會任由他國隨意併吞。

無懼關稅威脅　歐洲多國與加國站同一陣線

事實上，這項軍事行動極可能進一步觸怒川普。此前，歐洲多國因派遣兵力參與丹麥主導的格陵蘭軍演，已遭川普揚言祭出新一輪關稅報復。對此，歐盟各國特使已緊急召開會議，研擬對美國商品加徵關稅作為報復措施，雙方貿易戰一觸即發。

目前，加拿大在格陵蘭已部署有3架CF-18戰機及1架鸕鶿（Cormorant）直升機。加國官員指出，這次行動不僅是為了軍事演練，更是要在政治上展現對盟友丹麥的堅定支持。

NORAD軍機進駐　強調防衛合作「規劃已久」

在外交角力的同時，由美加共同組成的北美航太防衛司令部（NORAD）19日也發表聲明，證實多架軍機將抵達位在格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。

儘管時機敏感，但NORAD強調這些行動是「規劃已久」的防衛合作，旨在執行領空監控與北美防衛任務。

NORAD表示，這批軍機將與來自美、加本土的機隊共同執行任務，並已事先通知丹麥與格陵蘭當局。雖然聲明宣稱是「例行性行動」，但在川普威脅接管格陵蘭、丹麥提議北約加強監控的背景下，此舉無疑加深了北極地區的軍事對峙氛圍。

01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

警告歐盟勿報復　美財長：維京群島也是買來的

警告歐盟勿報復　美財長：維京群島也是買來的

美國財政部長貝森特19日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間警告歐洲各國，若針對川普政府為取得格陵蘭實施的關稅採取報復措施，將是「非常不明智」的決定。他強調，川普視格陵蘭為關鍵戰略資產，美國不會將半球安全問題交由他國掌控。

男手術把手機給妻保管　驚見多支偷拍片

男手術把手機給妻保管　驚見多支偷拍片

核彈級報復　歐盟反脅迫工具是什麼？

核彈級報復　歐盟反脅迫工具是什麼？

海灘發現19歲女屍　被12隻野犬包圍

海灘發現19歲女屍　被12隻野犬包圍

川普祭關稅逼賣格陵蘭　歐3產業恐遭重擊

川普祭關稅逼賣格陵蘭　歐3產業恐遭重擊

格陵蘭川普北美要聞北約歐洲歐盟加拿大軍武國際軍武

