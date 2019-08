美殖利率曲線倒掛…股市暴跌　川普轟聯準會主席：狂扯後腿

▲美國股市周三一片慘淡。(圖/路透社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國公債的殖利率曲線14日出現倒掛現象,導致股票暴跌,引起經濟成長趨緩的恐慌。川普對此痛斥聯準會(Fed)主席鮑爾(Jay Powell)降息太慢,原本就快要在中美貿易戰中大獲全勝,卻被狂扯後腿。CNBC則指出,這個現象反映出全球市場呈現疲軟,例如德國4月和6月的經濟成長就萎縮0.1%。

..Spread is way too much as other countries say THANK YOU to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany, and many others, are playing the game! CRAZY INVERTED YIELD CURVE! We should easily be reaping big Rewards & Gains, but the Fed is holding us back. We will Win!