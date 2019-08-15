美議員「堅決反墮胎」：若沒亂倫、強暴　世上還剩多少人？

▲美國愛阿華州聯邦眾議員金恩（Steve King）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國愛荷華州眾議員金恩（Steve King）於14日表示，不論在什麼情況下，都不應該允許墮胎，如果排除所有亂倫和強暴產下的生命，世界上的人口可能所剩無幾。據悉，他1月才因替白人至上主義辯護而被撤銷委員會職務，這一次失言風波，也被許多民主黨人士要求辭職負責。

▲共和黨籍的金恩（Steve King）已經不是第一次失言。（圖／達志影像／美聯社）

金恩接受《德梅因紀事報》（Des Moines Register）採訪，表態支持絕對禁止墮胎法案，「假如我們回顧所有家庭樹，抓出所有強暴與亂倫產下的孩子，會發生什麼事？如果我們這麼做，世界上還會剩下多少人？考慮到各個國家發生的所有戰爭、強暴與掠奪，我明白，我不能確定自己絕對不是這一切結果的一部分。」

共和黨籍的金恩也提到，每一條生命都一樣寶貴，「這不是孩子的錯，而是父親或母親的罪惡。」據悉，國會目前將墮胎法案擱置。

▲金恩1月時也因失言風波遭到撤職處分。（圖／達志影像／美聯社）

此番言論一出立即引起各界譴責，其中也包括共和黨人士，民主黨議員陸天那（Kirsten Gillibrand）與布克（Cory Booker ）要求金恩辭職下台，布塔加智（Pete Buttigieg）則說：「你以為站出來對抗強暴和亂倫很容易，又一次，你以為公開反對白人民族主義很容易。這件事又是另一個範例，顯示為什麼那一選區需要理智的民意代表。」

綜合外媒報導，金恩曾被川普稱是「世界上最保守的人類」，1月在《紐約時報》的採訪上說，「白人民族主義者、白人至上主義者、西方文明，這些詞彙是怎麼變得具有攻擊性的？」他因此被剝奪職務，失去黨中央支持，可是在愛荷華州第四選區仍然非常受歡迎，已經連任九屆國會議員，被視為非常難以擊敗的候選人。