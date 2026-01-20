普丁獲邀惹議！川普「和平理事會」踢鐵板　馬克宏拒參加

▲ 川普宣布成立和平理事會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普力推的「和平理事會」計畫受挫，法國總統馬克宏已表態拒絕參加，歐洲盟友也紛紛提出質疑，令川普聲稱「史上最偉大、最具聲望的理事會」構想面臨改寫命運。

法國批主席權力過大 違背聯合國憲章

綜合《彭博》等外媒，法國總統府19日聲明指出，馬克宏婉拒的主因是擔憂理事會職權範圍遠超過加薩走廊過渡治理範疇，恐怕削弱聯合國既有框架。外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）更直言，理事會章程賦予主席「非常廣泛的權力」，包括批准成員資格、選定繼任者及否決多數成員決議，「這與《聯合國憲章》相距甚遠。」

永久會員費高達10億美元 加拿大拒付

川普16日宣布成立理事會，作為他終結以哈戰爭20點計畫的一環。但除職權爭議以外，理事會還傳出要求成員國繳交10億美元「永久會員費」。加拿大總理卡尼雖表態願意加入，但拒絕支付這筆費用。

除法國、德國、英國等傳統盟友，川普也邀請阿爾巴尼亞、阿根廷、埃及、匈牙利、印度、土耳其和越南。最具爭議的是，儘管俄羅斯正對烏克蘭發動侵略戰爭，克里姆林宮19日證實，俄國總統普丁也收到邀請函。

▲ 普丁也收到邀請函。（圖／路透）

普丁獲邀惹議 波蘭誓言不受擺弄

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）幕僚表示，波蘭也獲邀但仍在考慮回應，並特別點出普丁的加入令人憂心。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）隨後發文強調，加入理事會需經國會批准，並警告「不會讓任何人玩弄我們」。

以色列總理納坦雅胡態度保留，雖然他原則上認同和平理事會概念，但總統辦公室指出，理事會下轄的加薩小組成員「未與以色列協調，且違背以色列政策」，因其中包含卡達及土耳其官員。

歐洲盟友協調立場 尋求修改章程

知情人士透露，歐洲盟友正試圖協調立場，尋求修改理事會章程條款，並遊說阿拉伯國家共同向川普施壓要求改變。這也反映歐洲面對川普第二任期的典型策略——爭取時間、展現參與意願、嘗試說服他調整立場。

理事會執行小組成員包括英國前首相布萊爾、美國國務卿盧比歐、川普女婿庫許納，以及世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）。消息人士指出，布萊爾正與川普特使魏科夫及庫許納在幕後扮演關鍵角色，章程條款仍有調整空間。

▲ 馬克宏已表態拒絕參加。（圖／路透）

匈牙利阿根廷表態支持 聯合國批美國以權力取代法律

部分國家反應較為積極，匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）稱獲邀是一種「榮譽」，並確認該國將參與。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也確認將成為創始成員，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則以調解人自居，表示「願意盡我們的一份力量」。

但聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）接受BBC專訪批評，美國正「以權力取代法律」，認為華府愈發依賴自身影響力，而非國際準則。川普則長期質疑聯合國價值，此前更曾在聯合國大會上指責該組織「甚至沒有嘗試」協助解決衝突。